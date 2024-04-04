АПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера марта

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сегодня, 15:01

Английская Премьер-Лига объявила номинантов на приз лучшему тренеру прошлого месяца.

В список вошли: («Арсенал»), («Борнмут»), («Ливерпуль»), («Тоттенхэм»).

«Канониры» в марте провели три матча, в которых одержали две победы и один раз сыграли вничью. В активе «Борнмута» три победы и ничья в четырёх поединках. «Ливерпуль» выиграл две встречи, в ещё одном поединке был зафиксирован ничейный исход. На счету «Тоттенхэма» три победы и одно поражение в четырёх играх.

Голосование завершится 8 апреля.