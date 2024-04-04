АПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера марта

Английская Премьер-Лига объявила номинантов на приз лучшему тренеру прошлого месяца.
В список вошли: Микель Артета («Арсенал»), Андони Ираола («Борнмут»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Анге Постекоглу («Тоттенхэм»).
«Канониры» в марте провели три матча, в которых одержали две победы и один раз сыграли вничью. В активе «Борнмута» три победы и ничья в четырёх поединках. «Ливерпуль» выиграл две встречи, в ещё одном поединке был зафиксирован ничейный исход. На счету «Тоттенхэма» три победы и одно поражение в четырёх играх.
Голосование завершится 8 апреля.