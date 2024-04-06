КПР уволил работника, который играл роль маскота клуба

Актёр, который играет кота Джуда, маскота КПР , уволен из-за чрезмерного внимания к фанаткам клуба. Источник в команде прокомментировал эпизод.

Все в клубе любили Джуда. Он был одним из самых очаровательных маскотов лиги, но оказался и обольстителем. Поступали жалобы на то, что он больше пытался знакомиться с девушками, чем веселить парней на поле. Он всегда танцевал с болельщицами, после чего просил у них номер телефона. Джуда неоднократно предупреждали, но он ничего не мог с собой поделать, и клубу пришлось принять крайние меры.