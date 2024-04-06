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КПР уволил работника, который играл роль маскота клуба

вчера, 11:22

Актёр, который играет кота Джуда, маскота КПР, уволен из-за чрезмерного внимания к фанаткам клуба. Источник в команде прокомментировал эпизод.

Все в клубе любили Джуда. Он был одним из самых очаровательных маскотов лиги, но оказался и обольстителем. Поступали жалобы на то, что он больше пытался знакомиться с девушками, чем веселить парней на поле. Он всегда танцевал с болельщицами, после чего просил у них номер телефона. Джуда неоднократно предупреждали, но он ничего не мог с собой поделать, и клубу пришлось принять крайние меры.

КПР уволил работника, который играл роль маскота клуба

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КПР
Перевод с thesun.co.uk Фото: Сайт thesun.co.uk
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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:54
С парнями не танцевал и номер у них не брал, вот и уволили...
Alex Riddle
Alex Riddle
вчера в 11:49
Молодец, везде нужно искать выгоду.
Гость
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