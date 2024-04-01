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Защитник «Барселоны» поговорил с оскорбившим его болельщиком

сегодня, 19:36

В Сети распространился видеоролик, на котором защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес разговаривает с фанатом.

В понедельник игрок проезжал возле тренировочного комплекса клуба, где его встретила группа молодых болельщиков, которые решили посмеяться над футболистом. Мартинес остановился, вышел из автомобиля, подошёл к одному из них и сказал:

Это последний раз, когда ты называешь меня глупым. Последний раз, когда ты меня оскорбляешь. И твой друг тоже. Ты слышал или нет? Последний. И не будь таким самоуверенным.

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Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:43
Не самый мудрый поступок.
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