Защитник «Барселоны» поговорил с оскорбившим его болельщиком

В Сети распространился видеоролик, на котором защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес разговаривает с фанатом.
В понедельник игрок проезжал возле тренировочного комплекса клуба, где его встретила группа молодых болельщиков, которые решили посмеяться над футболистом. Мартинес остановился, вышел из автомобиля, подошёл к одному из них и сказал:
Это последний раз, когда ты называешь меня глупым. Последний раз, когда ты меня оскорбляешь. И твой друг тоже. Ты слышал или нет? Последний. И не будь таким самоуверенным.