Защитник «Барселоны» поговорил с оскорбившим его болельщиком

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сегодня, 19:36

В Сети распространился видеоролик, на котором защитник «Барселоны» разговаривает с фанатом.

В понедельник игрок проезжал возле тренировочного комплекса клуба, где его встретила группа молодых болельщиков, которые решили посмеяться над футболистом. Мартинес остановился, вышел из автомобиля, подошёл к одному из них и сказал: