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На матче «Спартак» — «Зенит» ожидается 30 000 болельщиков

сегодня, 16:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит03.04.2024 в 20:30 Не начался

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, сколько болельщиков ожидается на матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против «Зенита», который состоится 3 апреля.

Ажиотаж высокий. Ожидаем около 30 тысяч болельщиков.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 17:47
А на каком стадионе играть будут? На Открытии вроде как трава ещё не выросла.)
f24dtvpskpjx
f24dtvpskpjx
сегодня в 17:45
Это какая-то капля в море для столь громкого матча.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 17:13
А болельщики Спартака придут?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:04
На таком матче свободных мест быть не должно!
А сколько вместимость??
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