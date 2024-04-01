На матче «Спартак» — «Зенит» ожидается 30 000 болельщиков

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, сколько болельщиков ожидается на матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против «Зенита», который состоится 3 апреля.
Ажиотаж высокий. Ожидаем около 30 тысяч болельщиков.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, сколько болельщиков ожидается на матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против «Зенита», который состоится 3 апреля.
Ажиотаж высокий. Ожидаем около 30 тысяч болельщиков.
А сколько вместимость??
А сколько вместимость??