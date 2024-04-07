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«Атлетик» — обладатель Кубка Испании 2023/24

сегодня, 01:48
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)2 : 1Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаЗакончился после серии пенальти

«Атлетик» одержал победу над «Мальоркой» в финале Кубка Испании (1:1, 4:2 по пенальти).

На 21-й минуте Дани Родригес открыл счёт. Баскская команда отыгралась на 50-й — мяч забил Ойан Сансет.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Атлетик» (Бильбао) в соцсети «X»
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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 06:12, ред.
Так ведь в Стране Басков даже испанцы являются легионерами - играют только доморощенные...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:22
Чего только не увидишь...
Команда без легионеров в топ-5 титулы берёт.....
И такое бывает....
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 02:09
Молодцы! А Эрнесто красавчик.
Гость
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