«Атлетик» — обладатель Кубка Испании 2023/24

«Атлетик» одержал победу над «Мальоркой» в финале Кубка Испании (1:1, 4:2 по пенальти).
На 21-й минуте Дани Родригес открыл счёт. Баскская команда отыгралась на 50-й — мяч забил Ойан Сансет.
«Атлетик» одержал победу над «Мальоркой» в финале Кубка Испании (1:1, 4:2 по пенальти).
На 21-й минуте Дани Родригес открыл счёт. Баскская команда отыгралась на 50-й — мяч забил Ойан Сансет.
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И такое бывает....
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И такое бывает....