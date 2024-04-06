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«Ростов» сыграл вничью с «Сочи» в матче РПЛ

вчера, 22:03
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Ростов» и «Сочи» сыграли вничью в матче 23-го тура РПЛ (2:2).

На 1-й минуте Егор Голенков вывел ростовчан вперёд. Кирилл Кравцов на 7-й сравнял счёт. На 35-й Сауль Гуарирапа забил 2-й мяч гостей. Восстановил равенство Роналдо на 45+5-й.

«Ростов» занимает 9-е место в чемпионате России, имея в активе 31 очко. «Сочи» находится на 16-й позиции, у команды 15 баллов.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:53
После Динамо кто то кричал, что "в ужасе седеет Семак, Зенит на очереди!!! И условный Соболев аки Дзюба запишет уже с новым Иранцем, "весёлое" видео".
Ну до Зенита очередь ещё не скоро дойдёт, матч в мае будет, а пока 0:0 с командой из ФНЛ (Химки) и 2:2 дома с аутсайдером (Сочи).

Что там с головой у Карпина и кто там в очереди?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:46
Фанат, это когда у тебя все стены обклеены фотографиями "любимого", а под подушкой лежит его фото из журнала "Огонёк", которое ты периодически поглаживаешь и мечтаешь взять у аргентинца автограф.
Вы считаете, что я на такое способен ? Даже не надейтесь...
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ a-league (раскрыть)
сегодня в 00:40
Макс, привет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:17
Извините, что не в тему, но не знаю, куда "втиснуть" свои чувства по поводу новости о том, что болельщики "Лацио" разместили на трибуне банер со словами сочувствия по поводу произошедшего в "Крокус - Сити".
Поверьте, эта новость значит лично для меня гораздо больше, чем всё остальное за сегодняшний день. Исключая, правда, печальные новости о прорыве дамбы и затоплении городов на юге нашей страны. Отныне "Лацио" в моём сердце.
a-league
a-league
вчера в 23:54, ред.
Песьякова в Сочи должны наградить и поставить на денежное довольствие, ибо за две игры подарил им 3-и беспонтовых, халявных мяча. Умельцы играть ногами, ска
Константин 87
Константин 87
вчера в 23:54
Очень надеюсь, что Сочи сохранят прописку,по игре они вылет явно не достойны
drive45
drive45
вчера в 23:37
У Ростова порадовали наподающие, красивыми голами. В остальном хозяева сегодня уступали гостям в прессинге, владением мячом, количестаом брака при передачи и т. Д, в итоге эта игра победителя не выявила.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:25
Немного не в тему. Сейчас в немецкой печати статья вышла, под заглавием: "Мы опозорены. Но Тухель должен остаться".
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:19
Мне не легко дается? Если ты про Клоппа, то он, пока еще, ничего не доказал, за эти три года, что мы его обсуждаем. Если ты о чемто другом, то, признаться не совсем тебя понимаю... И еще, я просил тебя, привести интересные суждения твоего друга о футболе, а не его признания, своей направоты.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:14
А причём тут ты ?! )))
Ты как раз из той редкой породы, которая может шлёпнуть себя по лбу и признать ошибку..., хотя, как я думаю, тебе это не легко даётся.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:11
Ну, это ты неправ. Я ,всегда готов признать свою неправоту и своё поражение, если вижу, что собеседник разбирается в той или иной теме лучше меня, или больше знает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:09
Да ради Бога, Вить.
Мы с ним недавно спорили в чате по поводу ЗМ. Он поначалу был со мной не согласен. Однако по истечении времени (примерно 3-х) дней он открыто признал правильность моего тезиса о необходимости наличия критериев ЗМ, признав свою неправоту.
Кто здесь может на подобное пойти, не струсив потерять собственное реноме ?! Мало кто.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:04
Макс, будь любезен, напомни мне, чтонибудь интересное из его, чисто футбольных высказываний. Буду тебе крайне признателен. Только прошу- не отклоняйся в сторону от темы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:00, ред.
Гости сегодня прямо везде отжигают...
Сочи сегодня чуть Карпина не расстроили...
Краснодар в гостях выиграл...
Крылья в гостях выиграли...
Штудгард в гостях выиграл...
Манчестер Сити в гостях выиграл.
Арсенал в гостях выиграл...
Да что там Арсенал...Клермон в Париже шатает ПСЖ...в первом тайме...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:00, ред.
А здесь на СОККЕРЕ вообще мало кто разбирает детально матчи. Единицы лишь берут на себя смелость быть услышанными и оспоренными.
Тут полно людей, у которых любимый клуб стоит выше футбольных принципов и Истины. Они будут из кожи вон лезть, лишь бы при прочих равных своих возвысить и принизить оппонента. Редко кто беспристрастен и непредвзят. Есть такие, но их очень мало.
Что до Юрия..., да, порой он мыслит не столько по футбольному, сколько эмоционально. Однако выражает он своё мнение очень ярко и по нынешним временам, неординарно. Это всегда подкупает.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:57
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:54
    Он - один из главных фанатов галактического инопланетянина на сайте, это точно можно сказать) С Эллиадой первое место, пожалуй, может оспорить.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:53
    Человек из нашего СССР, как ты говоришь, хотябы, иногда, вспоминает наш советский футбол, приводит интересные данные из нашего советского прошлого. От него, я не припоминаю, ничего подобного...
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 22:52
    Ростов мог продолжить победную серию , но Сочи были против
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:50
    Он- случайный человек в футболе. За всё время, я от него, ничего конструктивного по игре не увидел. Возможно, тебе- он интересен. Ну, это твоё право- не смею запретить.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 22:50
    Упускает медали тренер В Карпин..
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:46, ред.
    Дружище...
    Я тебе так отвечу.
    Писал бы подобное кто-нибудь из тех, кто мне не интересен. я бы просто прошёл мимо и всё. Но Юрий (и не отрицай пжлста) очень самобытный тутошний персонаж..., кроме того, он из нашей - СССРовской когорты. Поэтому его мнение, порой, стоит того, чтоб быть услышанным.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:43
    Добрый вечер, Анатолий. Я как раз их не увидел, поэтому и оставил соответствующий комментарий.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 22:41
    Не в моих правилах раскрывать людям глаза, Юрий.... тем более в чате.
    Я здесь порой как вектор - лишь даю направление. Додумывай сам..., либо продолжай находиться в РФловской Матрице, - как поёт Гарик Сукачёв: " Каждый имеет право на выбор."
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 22:39
    Так я и написал. "Там все возможно". Так можно по каждой игре Спартака писать. Он непредсказуем. Именно все возможно.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:39
    Ты извини меня, Макс, что я вторгаюсь в твою интимную сферу, но после твоих слов:" Всегда твои комменты у меня вызывают интерес", я уже не сдержался, чтобы не ответить. Ну так вот, этот человек, не так давно, написал следущее, цитирую:" Какой смысл, тренеру, давать наставления своим игрокам, если через пять минут после выхода на поле, игроки забудут о тренерских наставлениях"? Я эту фразу запомню на всю жизнь. Ничего, более гениального, я не слыхал...

    У меня всё. Болеем за Баварию- вместе!!!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:37, ред.
    Ваш вопрос закономерен. Присоединяюсь к нему.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 22:36
    Павел, добрый вечер!. Возможно я слишком наивен , поэтому прошу Вас поясните мне простому и нейтральному ( в этом матче) зрителю, какие вы признаки договорняка увидели ? Может быть косвенные. Откройте мне глаза, искренне не понимаю ваше заключение (без иронии и сарказма_). Заранее благодарен.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:35
    По поводу сочувствия "Спартаку" вы погорячились. С остальным согласен.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:30, ред.
    Я не Юстас, чтобы расшифровывать записки Алекса. Что вы имеете в виду, когда говорите по поводу театра из подворотни ?
    Гость
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