«Ростов» сыграл вничью с «Сочи» в матче РПЛ

«Ростов» и «Сочи» сыграли вничью в матче 23-го тура РПЛ (2:2).
На 1-й минуте Егор Голенков вывел ростовчан вперёд. Кирилл Кравцов на 7-й сравнял счёт. На 35-й Сауль Гуарирапа забил 2-й мяч гостей. Восстановил равенство Роналдо на 45+5-й.
«Ростов» занимает 9-е место в чемпионате России, имея в активе 31 очко. «Сочи» находится на 16-й позиции, у команды 15 баллов.
Валерины геройства закончились,похоже,ну а сочинскому гастарбайтеру хорошо тренировать,ибо его изначальное положение оценивалось как весьма плачевное.
Валерины геройства закончились,похоже,ну а сочинскому гастарбайтеру хорошо тренировать,ибо его изначальное положение оценивалось как весьма плачевное.