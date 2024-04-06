«Ростов» сыграл вничью с «Сочи» в матче РПЛ

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вчера, 22:03

«Ростов» и «Сочи» сыграли вничью в матче 23-го тура РПЛ (2:2).

На 1-й минуте Егор Голенков вывел ростовчан вперёд. Кирилл Кравцов на 7-й сравнял счёт. На 35-й Сауль Гуарирапа забил 2-й мяч гостей. Восстановил равенство Роналдо на 45+5-й.

«Ростов» занимает 9-е место в чемпионате России, имея в активе 31 очко. «Сочи» находится на 16-й позиции, у команды 15 баллов.