ПСЖ не смог обыграть идущий на последнем месте в Лиге 1 «Клермон»

«Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Клермоном» в матче 28-го тура Лиги 1 (1:1).
На 32-й минуте Хабиб Кейта вывел гостей вперёд. Гонсалу Рамуш на 85-й сравнял счёт.
ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, имея в активе 63 очка. «Клермон» находится на 18-й позиции, у команды 21 балл.
2 победы в 6-ти матчах с Мбаппе с замены (!!!).
Доказал, что он не смог, по сути, использовать весь свой миллиардный состав, полный Дембеле, Рамушей, Коло-Муани, Угарте и т.п.. Гордо сказал: "Мне плевать на мнение болельщиков, я ставлю, кого хочу")) Очень смешно.
Если у тебя есть топ-игрок, который может играть до конца сезона, а ты в самый ответственный момент, когда у тебя плей-офф ЛЧ, зачем-то сажаешь его на лавку, когда он у тебя главный тащер... Браво)) Отличный намёк остальным топ-игрокам, которые захотят перейти в ПСЖ - "если что пойдёт не так, то благодарности не дождётесь, мы вас сгноим в резерве".
В итоге обиженный Мбаппе сейчас показательно будет ходить пешком против "Барселоны", допустим, а кто останется в дураках? Я думаю, один смешной каталонец))
Поистине, одного элитного тренера мало было, ещё один появился. Тот просто с ПСЖ не смог Лигу 1 выиграть, Луис Энрике зачем-то собственноручно топ-игрока из состава вывел и игру команды развалил.
2 победы в 6-ти матчах с Мбаппе с замены (!!!).
Доказал, что он не смог, по сути, использовать весь свой миллиардный состав, полный Дембеле, Рамушей, Коло-Муани, Угарте и т.п.. Гордо сказал: "Мне плевать на мнение болельщиков, я ставлю, кого хочу")) Очень смешно.
Если у тебя есть топ-игрок, который может играть до конца сезона, а ты в самый ответственный момент, когда у тебя плей-офф ЛЧ, зачем-то сажаешь его на лавку, когда он у тебя главный тащер... Браво)) Отличный намёк остальным топ-игрокам, которые захотят перейти в ПСЖ - "если что пойдёт не так, то благодарности не дождётесь, мы вас сгноим в резерве".
В итоге обиженный Мбаппе сейчас показательно будет ходить пешком против "Барселоны", допустим, а кто останется в дураках? Я думаю, один смешной каталонец))
Поистине, одного элитного тренера мало было, ещё один появился. Тот просто с ПСЖ не смог Лигу 1 выиграть, Луис Энрике зачем-то собственноручно топ-игрока из состава вывел и игру команды развалил.
Ну если ты такой прагматичный до мозга/костей..., то выпускай Килю вначале, забивай Клермону трёху, затем меняй "лягушонка" и спокойно доигрывай матч.
А тут чё ? ПСЖ летит догу фактически до 70 минуты, после чего Энрике снимает прилюдно штаны и выпуская Мбаппе (который спасает игру), признаёт свою несостоятельность.
Ну и в чём смысл происходящего ?
P.S. Ещё раз убеждаюсь, что Энрике - футбольный флюгер, но не топ тренер.
Матч - потеря очков чисто по вине коуча Парижа.
Ну если ты такой прагматичный до мозга/костей..., то выпускай Килю вначале, забивай Клермону трёху, затем меняй "лягушонка" и спокойно доигрывай матч.
А тут чё ? ПСЖ летит догу фактически до 70 минуты, после чего Энрике снимает прилюдно штаны и выпуская Мбаппе (который спасает игру), признаёт свою несостоятельность.
Ну и в чём смысл происходящего ?
P.S. Ещё раз убеждаюсь, что Энрике - футбольный флюгер, но не топ тренер.
Матч - потеря очков чисто по вине коуча Парижа.