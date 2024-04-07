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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ не смог обыграть идущий на последнем месте в Лиге 1 «Клермон»

сегодня, 00:00
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)КлермонМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Клермоном» в матче 28-го тура Лиги 1 (1:1).

На 32-й минуте Хабиб Кейта вывел гостей вперёд. Гонсалу Рамуш на 85-й сравнял счёт.

ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, имея в активе 63 очка. «Клермон» находится на 18-й позиции, у команды 21 балл.

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Все комментарии
kkww59d4nwe6
kkww59d4nwe6
сегодня в 05:49
Привыкли играть в пол ноги, поэтому ЛЧ не могут взять
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 03:29
Полсностью согласен....
Когда...почему...за что...а главное кто назначил Энрике топовым тренером - непонятно....
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:26
Это доказывает то, что ПСЖ крышка без Хакими и Мбаппе.
Imrebellion
Imrebellion ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 02:08
Самое интересное, это сам Энрике зазнавшийся тип. У него была пиковая атака в лице МСН - взяли требл, ок. НО потом как можно было всё профукать так? Сливы ПСЖ (до ремонтады) и Юве? Особенно расцвет Реала с Зиданом после его фразы "устроим ему контрольный выстрел" - дальше одни победы у сливочных, почти требл оформили, не говоря о 3 ЛЧ подряд.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 02:03
Мне интересно, где все умники, с пеной у рта доказывающие что ПСЖ нужно без игроков экстра класса "СТРОИТЬ КОМАНДУ!"
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:22
лично я вообще не понимаю, в какой момент Энрике стал общепризанным топ-тренером.
До Барселоны в Барселоне Б, а, самое главное, в Сельте - посредственная статистика. Не более 40% побед.
В сборной после Барселоны - только половина победных матчей.

С самой Барселоной, где в расцвете сил и взаимопонимания существовали Месси-Хави-Иньеста-Пике-Маскерано-Бускетс, которые играли прекрасно и до него, еще тогда, 10 лет назад, основная характеристика работы Энрике в СМИ была "не мешай и все будет".
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:37
С такими закидонами от испанского "Идальго"..., мои могут в 1/4 ЛЧ с Барселоной пролететь, как нефиг нафиг.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:32
Тут какие-то комплексы) Можно ли представить, чтобы Пеп нынешнего Родри, Клопа Салаха или Анчи Джуда специально усадили на лавку со словами "Я ставлю кого хочу"?)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:30, ред.
Фермер у ПСЖ тренер (вместе с презиком), а не команда.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:24
Даже аутсайдера не смогли выиграть .
Одним словом, фермеры !))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:14, ред.
Я не понимаю, в чём понт от Энрике.
Ну если ты такой прагматичный до мозга/костей..., то выпускай Килю вначале, забивай Клермону трёху, затем меняй "лягушонка" и спокойно доигрывай матч.
А тут чё ? ПСЖ летит догу фактически до 70 минуты, после чего Энрике снимает прилюдно штаны и выпуская Мбаппе (который спасает игру), признаёт свою несостоятельность.
Ну и в чём смысл происходящего ?

P.S. Ещё раз убеждаюсь, что Энрике - футбольный флюгер, но не топ тренер.
Матч - потеря очков чисто по вине коуча Парижа.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 00:12
Играли вторым составом, но все равно Клермон должны были обыграть...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:00, ред.
Луис Энрике, конечно, тот ещё поц) Решил посадить Мбаппе на лавку принципиально, и что он доказал?

2 победы в 6-ти матчах с Мбаппе с замены (!!!).

Доказал, что он не смог, по сути, использовать весь свой миллиардный состав, полный Дембеле, Рамушей, Коло-Муани, Угарте и т.п.. Гордо сказал: "Мне плевать на мнение болельщиков, я ставлю, кого хочу")) Очень смешно.

Если у тебя есть топ-игрок, который может играть до конца сезона, а ты в самый ответственный момент, когда у тебя плей-офф ЛЧ, зачем-то сажаешь его на лавку, когда он у тебя главный тащер... Браво)) Отличный намёк остальным топ-игрокам, которые захотят перейти в ПСЖ - "если что пойдёт не так, то благодарности не дождётесь, мы вас сгноим в резерве".

В итоге обиженный Мбаппе сейчас показательно будет ходить пешком против "Барселоны", допустим, а кто останется в дураках? Я думаю, один смешной каталонец))

Поистине, одного элитного тренера мало было, ещё один появился. Тот просто с ПСЖ не смог Лигу 1 выиграть, Луис Энрике зачем-то собственноручно топ-игрока из состава вывел и игру команды развалил.
Гость
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