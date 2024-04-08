Личка: «„Спартак“ победил незаслуженно. По игре нам не фартило»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
Не согласен с тем, что «Спартак» победил заслуженно. «Динамо» сыграло очень хорошо и дисциплинированно. У нас было много успешных выходов 1 на 1. Тюкавин в первом тайме имел опасный момент, и во втором убегал 1 на 1 с вратарем. Были эпизоды, когда защитники «Спартака» просто спасали.
У «Динамо» было очень много 100% ситуаций. А у «Спартака» очевидных голевых моментов не было. К сожалению, они забили после двух подарков от нас. По игре нам не фартило.
Не забиваешь ты, забьют тебе!
Кто в этом виноват? Сами и виноваты.
Теперь по поводу голов Спартака, особенно, который победный.
Удары у игроков Спартака не получались и были слабыми, но Лещук почему то оба раза отпускал мяч перед собой и каким бы Соболев не был бы деревом, ему не составило труда просто добивать эти мячи в ворота.
Спартак не заслужил?
Возможно, но Динамо сделало всё возможное для своего проигрыша.
Личке просто надо было сказать, что Динамо с таким отношением не заслужил даже ничьи и соперник нас правильно наказал.
А размахивать кулаками после драки некрасиво, это унизительно, надо признавать свои ошибки.
Тут как говориться счёт на табло, а слюни для слабых.
Не забиваешь ты, забьют тебе!
Кто в этом виноват? Сами и виноваты.
Теперь по поводу голов Спартака, особенно, который победный.
Удары у игроков Спартака не получались и были слабыми, но Лещук почему то оба раза отпускал мяч перед собой и каким бы Соболев не был бы деревом, ему не составило труда просто добивать эти мячи в ворота.
Спартак не заслужил?
Возможно, но Динамо сделало всё возможное для своего проигрыша.
Личке просто надо было сказать, что Динамо с таким отношением не заслужил даже ничьи и соперник нас правильно наказал.
А размахивать кулаками после драки некрасиво, это унизительно, надо признавать свои ошибки.
Тут как говориться счёт на табло, а слюни для слабых.