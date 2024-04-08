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Личка: «„Спартак“ победил незаслуженно. По игре нам не фартило»

вчера, 10:16
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

Не согласен с тем, что «Спартак» победил заслуженно. «Динамо» сыграло очень хорошо и дисциплинированно. У нас было много успешных выходов 1 на 1. Тюкавин в первом тайме имел опасный момент, и во втором убегал 1 на 1 с вратарем. Были эпизоды, когда защитники «Спартака» просто спасали.

У «Динамо» было очень много 100% ситуаций. А у «Спартака» очевидных голевых моментов не было. К сожалению, они забили после двух подарков от нас. По игре нам не фартило.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:05
- Да чего "копья ломать"! Проверить виновных на детекторе - и всего делов... Особенно вратаря.
СлаваРоссиев
СлаваРоссиев
вчера в 18:49
Непрофессионально тренеру делать такие заявления.
Интерес
Интерес
вчера в 14:03
Этого точно пора менять-он сломался.Потомок Швейка не обладает нужным чувством пофигизма и оптимизма,присущего его "предку".
isamsn
isamsn
вчера в 13:41
Конечно фартануло, да ещё как. Отскочивший по игре игре Спартак воспользовался оплошностью вратаря Динамо. Заслуженной эту победу ну ни как признать нельзя. И не важно тренер это сказал, игроки или болельшики. Всё видно было по игре.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:49
Много уже сказано по этой игре, всё разобрали..., в памяти останется игра Лещука, супер нырок Смолова (Левников десять баллов не дал...)) и счет на табло!
Capral
Capral
вчера в 12:33, ред.
В 1978г., в игре КУ между командами Динамо Киев-Мальмё, киевляне, проводившие игру в Харькове создали массу голевых моментов, имели неоспоримое игровое преимущество, буквально избивали соперника, но в итоге, сыграли вничью-0:0. Один только В.Онищенко мог забить, как минимум три гола!!!!!!! В ответке, в Швеции, хозяева победили-2:0 и выбили киевлян. Но, при всем этом, ст. тренер киевлян В.В.Лобановский- ни словом не обмолвился o фатальном невезении в первой игре и об игровой несправедливости!!!

Вот это, и отличает Большого тренера от любителя...
lotsman
lotsman
вчера в 11:47
По игре вы ничего сделать не смогли. В первом тайме притянули за уши пенальти и решили, что на коне. Спартак первый тайм, после непонятного пенальти, потерял игру, но во втором тайме всё сделал как надо. Динамо ещё предпринял попытку, в виде нырка Смолова, но настолько нелепо, что все смеялись. А в остальном оно играло бездарно и Спартак заслуженно победил. С чем и поздравляю его.
adekvat
adekvat
вчера в 11:46
Вам не фартило согласен, но Спартак играл до концапо этому победил заслужено.
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:43
Личка просто плохо учился в школе.
Надо количество "успешных" выходов 1х1 разделить на забитые голы, но на ноль делить нельзя.
Единственный гол и то с пенальти за игру рукой.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:38
Сейчас можно хоть сколько рассуждать заслуженно или не заслуженно, но надо не об этом думать, а о себе размышлять.
Не забиваешь ты, забьют тебе!
Кто в этом виноват? Сами и виноваты.
Теперь по поводу голов Спартака, особенно, который победный.
Удары у игроков Спартака не получались и были слабыми, но Лещук почему то оба раза отпускал мяч перед собой и каким бы Соболев не был бы деревом, ему не составило труда просто добивать эти мячи в ворота.
Спартак не заслужил?
Возможно, но Динамо сделало всё возможное для своего проигрыша.

Личке просто надо было сказать, что Динамо с таким отношением не заслужил даже ничьи и соперник нас правильно наказал.
А размахивать кулаками после драки некрасиво, это унизительно, надо признавать свои ошибки.
Тут как говориться счёт на табло, а слюни для слабых.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:13
Отлично сыграла связка Лещук-Соболев!)
112910415
112910415
вчера в 10:57
но упустили вы свои моменты ...
но защитники спасали и спасли ...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:47
Понять можно тренера динамо...)
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:47
Не к лицу такому уважаемому тренеру как Личка подобные высказывания (о не заслуженной победе соперников). Это нормально когда такие высказывания звучат из уст болельщиков, на "крайняк" игроков на эмоциях, но тренер, чья команда борется за призовые места должен спокойно всё взвесить и проанализировать, что бы стараться не допускать таких обидных поражений в дальнейшем.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:22
"У нас было много успешных выходов 1 на 1."

При этом вы забили один гол, хаха) Это, помню, "Арсенал" играл с "Челси", Моратик там 5 выходов 1 на 1 запорол, и тренер мог пожаловаться, что у них было много моментов, но так-то у них и Моратик косолапый был))
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:19
Как может быть много успешных выходов 1 на 1, если они не использованы.
4d3vyb9faj3p
4d3vyb9faj3p
вчера в 10:17
Что поделаешь! Счёт на табло!
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