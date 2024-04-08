Личка: «„Спартак“ победил незаслуженно. По игре нам не фартило»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал результат матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

Не согласен с тем, что «Спартак» победил заслуженно. «Динамо» сыграло очень хорошо и дисциплинированно. У нас было много успешных выходов 1 на 1. Тюкавин в первом тайме имел опасный момент, и во втором убегал 1 на 1 с вратарем. Были эпизоды, когда защитники «Спартака» просто спасали.

У «Динамо» было очень много 100% ситуаций. А у «Спартака» очевидных голевых моментов не было. К сожалению, они забили после двух подарков от нас. По игре нам не фартило.