Евсеев покинет «Кубань»

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вчера, 14:31

покинет пост главного тренера «Кубани». Сегодня 48-летний специалист попрощался с руководством и игроками. Вместе с Евсеевым уйдёт его тренерский штаб.

Напомним, вчера после поражения от «Черноморца» (0:3) в рамках 26-го тура Первой лиги Вадим Валентинович сообщил игрокам, что подаст в отставку. Сегодня он объявил об этом руководству клуба.

В 2024 году «Кубань» не одержала ни одной победы (3 поражения и 2 ничьих).