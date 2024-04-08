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Евсеев покинет «Кубань»

вчера, 14:31

Вадим Евсеев покинет пост главного тренера «Кубани». Сегодня 48-летний специалист попрощался с руководством и игроками. Вместе с Евсеевым уйдёт его тренерский штаб.

Напомним, вчера после поражения от «Черноморца» (0:3) в рамках 26-го тура Первой лиги Вадим Валентинович сообщил игрокам, что подаст в отставку. Сегодня он объявил об этом руководству клуба.

В 2024 году «Кубань» не одержала ни одной победы (3 поражения и 2 ничьих).

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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 22:32
Они так и не согласились с известным утверждением,что игрок и тренер-разные профессии.
Интерес
Интерес
вчера в 22:31
Падёж продолжается...
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:11
Мне он запомнился только знаменитым "уй вам" после матча с Уэльсом
Больше , как ни старался , не смог вспомнить каких то знаковых моментов, связанных с Евсеевым в истории нашего футбола
Сп62
Сп62 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:08
Именно так. Когда уверовал в свою непогрешимость.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:53
Интересно и очень грустно. Сначала прекрасный игрок, потом перспективный тренер, потом... проходит 10 лет, ему всего 48, но это уже конец профессиональной карьеры. Главный вопрос - где же он "свернул не туда?" В какой момент он посчитал, что всё знает? Когда перестал учиться? Почему начал считать виноватыми всех вокруг - от судей до журналистов? В общем, очень, очень жаль. При нормальном подходе и более требовательном отношении к себе вполне мог бы стать нормальным крепким средним тренером.
Гость
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