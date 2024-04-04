«Локомотив» отказался от назначения Осинькина из-за суммы отступных...

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин мог возглавить «Локомотив».
По данным источника, «железнодорожники» прорабатывали вариант с назначением Осинькина, если бы Михаил Галактионов принял решение уйти в отставку.
Однако «Локомотив» отказался от идеи с приглашением Осинькина из-за слишком большой суммы отступных, которая прописана в контракте наставника самарского клуба.
Ну во первых Осинькин это не топ тренер, он только в 56 лет возглавил команду из РПЛ.
Да и посмотрите результаты КС, команда начинает хорошо, а потом резкий скачок в низ. Да и сейчас откатились в середину таблицы как я и предполагал ещё осенью.
Да и огромные отступные в КС это вообще на грани фантастики особенно для клубов с таким бюджетом как у Локо.
Вот хохма была бы если вышла новость о том, что и Зенит не потянул отступные за Осинькина.
Фейк чистой воды.
Ну во первых Осинькин это не топ тренер, он только в 56 лет возглавил команду из РПЛ.
Да и посмотрите результаты КС, команда начинает хорошо, а потом резкий скачок в низ. Да и сейчас откатились в середину таблицы как я и предполагал ещё осенью.
Да и огромные отступные в КС это вообще на грани фантастики особенно для клубов с таким бюджетом как у Локо.
Вот хохма была бы если вышла новость о том, что и Зенит не потянул отступные за Осинькина.
Фейк чистой воды.