«Локомотив» отказался от назначения Осинькина из-за суммы отступных...

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сегодня, 19:14

Главный тренер «Крыльев Советов» мог возглавить «Локомотив».

По данным источника, «железнодорожники» прорабатывали вариант с назначением Осинькина, если бы принял решение уйти в отставку.

Однако «Локомотив» отказался от идеи с приглашением Осинькина из-за слишком большой суммы отступных, которая прописана в контракте наставника самарского клуба.