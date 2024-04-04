Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Локомотив» отказался от назначения Осинькина из-за суммы отступных

сегодня, 19:14

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин мог возглавить «Локомотив».

По данным источника, «железнодорожники» прорабатывали вариант с назначением Осинькина, если бы Михаил Галактионов принял решение уйти в отставку.

Однако «Локомотив» отказался от идеи с приглашением Осинькина из-за слишком большой суммы отступных, которая прописана в контракте наставника самарского клуба.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСтало известно, почему Галактионов хотел уйти из «Локомотива»
Сегодня, 18:49
В «Спартаке» не подтвердили контакты с Жорже и Ивичем
Сегодня, 09:40
СлухиСтало известно, кто может возглавить «Локомотив», если уйдёт Галактионов
Вчера, 19:44
СлухиГалактионов хочет подать в отставку с поста главного тренера «Локомотива»
Вчера, 19:23
СлухиПротивостояние с «Зенитом» в Кубке России станет для Абаскаля решающим
Вчера, 13:23
Аршавин: «Вариант с Карпиным лежит на поверхности для „Спартака“»
02 апреля
Сортировать
Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 21:17
Локомотив тоже иногда скряга и может зажать денег на тренера
Хотя скорее всего это фейк и просто руководство Локо отказалось от желания подписать Игоря Осинькина в пользу другого тренера
Байкал-38
Байкал-38 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 20:36
Огромные отступные тренера КС это главная хохма в этой новости.
Поговаривают Реал ещё тем летом обращался в КС, но так же не потянул отступные за Осинькина и пришлось оставить Анчелотти ещё на один сезон.
Хиромант
Хиромант
сегодня в 20:14
«Локомотив» отказался от назначения Осинькина из-за суммы отступных...
- Мужики, я в натуре в шоке!!! Это кто же спонсор у Крыльев, если спонсор Локо РЖД его не борет??? МВФ, что ли?
Capral
Capral
сегодня в 20:11, ред.
Байкал, а чем вам не нравится Осинькин? Что значит, сначала, команда начинает хорошо, а потом резкий скачок вниз? Вы считали, сколько игроков, Осинькин теряет каждый год и каких игроков? Галактионов- мальчишка и неуч, убивающий команду, с очень крепким составом. Я просто поражаюсь, как, до сих пор, такие уникальные футболисты как Глушенков и Пиняев не деградировали у Галактионова и всё еще продолжают играть!!! Да, Осинькин- не топ, а в определенной степени даже авантюрист, если вспомнить разгром от Спартака 0:3. Но Осинькин умеет читать игру соперника и ставить собственную. У него, свой, неповторимый стиль и почерк, он очень самобытный тренер, со своим неповторимым тренерским мышлением!!! Конечно, отступные большие, но руководству, пора бы серьезно подумать о работе Галактионова, и нужен ли он клубу... Слишком много ошибок и ляпов, неговоря уже о негативных и удручающих результатах!
Байкал-38
Байкал-38 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 20:09
Ну вряд ли Осинькин подойдёт на эту роль.
Одно дело воспитывать молодёжь, а другое дело работать с топ игроками, в данном случае с топ игроками по меркам РПЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:56
Считаю правильным за важных для команды персон назначать завышенные ценники. Отпугивает потенциальных покупателей. А кого не отпугнёт, тот заплатит хорошие деньги для команды. А при желании всегда можно уступить маленько...
adekvat
adekvat ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 19:52
А Зениту тоже нужен тренер.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:35
Какой бред!!!
Ну во первых Осинькин это не топ тренер, он только в 56 лет возглавил команду из РПЛ.
Да и посмотрите результаты КС, команда начинает хорошо, а потом резкий скачок в низ. Да и сейчас откатились в середину таблицы как я и предполагал ещё осенью.
Да и огромные отступные в КС это вообще на грани фантастики особенно для клубов с таким бюджетом как у Локо.
Вот хохма была бы если вышла новость о том, что и Зенит не потянул отступные за Осинькина.

Фейк чистой воды.
nubom
nubom
сегодня в 19:28
Игорь Витальевич и здесь на голову выше всех...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 