Нагорных выразил поддержку Галактионову

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вчера, 14:02

Председатель совета директоров «Локомотива» поддержал главного тренера «железнодорожников» .

Главный тренер «Локомотива» — Галактионов Михаил Михайлович. Клуб никаких переговоров по этой позиции не ведёт.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Его контракт действует до июня 2024 года. Под руководством 39-летнего специалиста «красно-зелёные» провели 48 матчей (23 побед, 12 ничьих и 13 поражений).

На данный момент «Локомотив» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице РПЛ . В 2024 году москвичи три раза сыграли вничью и один раз проиграли.

Ранее сообщалось, что Галактионов хотел подать в отставку.