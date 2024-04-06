Нагорных выразил поддержку Галактионову

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поддержал главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова.
Главный тренер «Локомотива» — Галактионов Михаил Михайлович. Клуб никаких переговоров по этой позиции не ведёт.
Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Его контракт действует до июня 2024 года. Под руководством 39-летнего специалиста «красно-зелёные» провели 48 матчей (23 побед, 12 ничьих и 13 поражений).
На данный момент «Локомотив» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В 2024 году москвичи три раза сыграли вничью и один раз проиграли.
Ранее сообщалось, что Галактионов хотел подать в отставку.