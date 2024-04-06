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Нагорных выразил поддержку Галактионову

вчера, 14:02

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поддержал главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова.

Главный тренер «Локомотива» — Галактионов Михаил Михайлович. Клуб никаких переговоров по этой позиции не ведёт.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Его контракт действует до июня 2024 года. Под руководством 39-летнего специалиста «красно-зелёные» провели 48 матчей (23 побед, 12 ничьих и 13 поражений).

На данный момент «Локомотив» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В 2024 году москвичи три раза сыграли вничью и один раз проиграли.

Ранее сообщалось, что Галактионов хотел подать в отставку.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:03
Рано ему в отставку, ещё не всё потеряно!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:17
Посмотрим что скажут в конце сезона.
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