Абаскаль отреагировал на слухи про отставку

Главный тренер «Спартака» отреагировал на слухи о своей отставке.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что специалист будет уволен на следующей неделе вне зависимости от результата матча с «Динамо». «Красно-белые» в дерби одержали победу со счётом 2:1.

Невозможно перевернуть ход игры без настроя, как сегодня. Пенальти на первых минутах был абсурдный. Мы говорили с ребятами, игроки общаются между собой, они отдаются полностью. Нужно показывать стойкость, я верю в своих ребят и буду продолжать в них верить.

О том, была ли мысль заменить Соболева после жёлтой карточки

Нет, такой мысли не было. После паузы он всегда показывает, что сконцентрирован на 100%. Он забивает с добиваний, это говорит об этом. Он капитан, много вкладывается, отдаёт. Сегодня он получил награду в виде двух голов.

О слухах про отставку

Не переживайте, я сегодня приду домой, поем суши и лягу спать.