Абаскаль отреагировал на слухи про отставку

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на слухи о своей отставке.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что специалист будет уволен на следующей неделе вне зависимости от результата матча с «Динамо». «Красно-белые» в дерби одержали победу со счётом 2:1.
Невозможно перевернуть ход игры без настроя, как сегодня. Пенальти на первых минутах был абсурдный. Мы говорили с ребятами, игроки общаются между собой, они отдаются полностью. Нужно показывать стойкость, я верю в своих ребят и буду продолжать в них верить.
О том, была ли мысль заменить Соболева после жёлтой карточки
Нет, такой мысли не было. После паузы он всегда показывает, что сконцентрирован на 100%. Он забивает с добиваний, это говорит об этом. Он капитан, много вкладывается, отдаёт. Сегодня он получил награду в виде двух голов.
О слухах про отставку
Не переживайте, я сегодня приду домой, поем суши и лягу спать.
Абаскаль, не забудь поблагодарить вратаря Динамо.
Абаскаль, не забудь поблагодарить вратаря Динамо.