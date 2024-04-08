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Абаскаль отреагировал на слухи про отставку

сегодня, 00:01
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на слухи о своей отставке.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что специалист будет уволен на следующей неделе вне зависимости от результата матча с «Динамо». «Красно-белые» в дерби одержали победу со счётом 2:1.

Невозможно перевернуть ход игры без настроя, как сегодня. Пенальти на первых минутах был абсурдный. Мы говорили с ребятами, игроки общаются между собой, они отдаются полностью. Нужно показывать стойкость, я верю в своих ребят и буду продолжать в них верить.

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Нет, такой мысли не было. После паузы он всегда показывает, что сконцентрирован на 100%. Он забивает с добиваний, это говорит об этом. Он капитан, много вкладывается, отдаёт. Сегодня он получил награду в виде двух голов.

О слухах про отставку

Не переживайте, я сегодня приду домой, поем суши и лягу спать.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 11:36
Ну, Вам видней... Очень хорошо Вас понимаю. В период работы подонка шварца в ДИНАМО, я тоже, переживал, нечто подобное. В любом случае, пожелаю Удачи Вашему Великому клубу, а Вам, лично- терпения и надежды!!! Удачи!!!
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:19
Я сейчас болею против Спартака, я не рад таким неубедительным победам, я буду рад только заслуженным победам, с Абаскалем такого развития событий я не предвижу, поэтому сейчас Сочи вперёд!
Сп62
Сп62 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 10:06
Я, вообще поражаюсь, как можно продолжать какие-то тренерские действия после таких массированных атак как журналистов, так и специалистов. Симпатий к Абаскалю не имею, но отдаю должное его мужеству.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 09:42
В Сочи, вас ждёт тяжёлый матч. Там, команда постепенно обретает уверенность, а главное, Сочи нечего терять. Судя по вчерашней игре, да и по остальным играм тоже, Спартак в трудной ситуации. Как таковой, игры нет, тренерской мысли нет, ну и состав надо бы усилить. Но с Абаскалем- это тупик и полная безнадёга.
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 07:46
После этой победы он на коне.)
adekvat
adekvat
сегодня в 07:24
Впереди трудные матчи, посмотрим через пару игр полезут ли суши.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:18
Посмотрим какие будут комментарии после следующего матча ....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 06:58
В конце сезона точно увидит открытую форточку для полёта !)
jd6jcgx9d3rk
jd6jcgx9d3rk
сегодня в 06:46
А лучшим игроком матча всё же был Бабич, а худшим вратарь Динамо.
5uxe5xhu4myz
5uxe5xhu4myz
сегодня в 06:38
В этот раз игроки спасли тренера.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:36
Блин а ведь правы кто говорит , теперь руководство КБ задумается!
5r2gbzpfbnb2
5r2gbzpfbnb2
сегодня в 06:32
Толку уже сейчас его менять, надо ждать перерыва
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:09, ред.
Стратегически поражение Динамо на руку всем кроме Спартака, теперь руководство опять будет сомневаться а стоит ли его убирать. Пытка Абаскалем продолжается. Не знаю сколько ещё я продержусь
112910415
112910415
сегодня в 05:49
отставке всё равно быть !
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:57
Ну прямо герой - опять отскочил...
Абаскаль, не забудь поблагодарить вратаря Динамо.
ABir
ABir
сегодня в 01:11
Задача журналистов писать и гадать, уволят - не уволят, задача тренеров - показывать результат, не смотря на слухи, сплетни, а иногда и другие не всегда в их пользу складывающееся обстоятельства.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:48
Молодец... на такой расстрельной должности крутится как уж на сковородке...
Интерес
Интерес
сегодня в 00:29
Губит людей не суши,губит людей "Спартак".
drug01
drug01
сегодня в 00:02
Он уже давно спит и даже во сне не видит свою отставку!!!
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