Стало известно, почему Галактионов хотел уйти из «Локомотива»

Михаил Галактионов хотел подать в отставку с должности главного тренера «Локомотива».
По данным СМИ, сегодня наставник должен был провести встречу с руководством «железнодорожников», на которой решилось бы его будущее, однако она не состоялась.
Дело в том, что Галактионов выразил желание уйти из «Локомотива» на эмоциях после поражения от «Урала» в Кубке России. Боссы московского клуба успокоили тренера, выразив ему доверие. Ситуация разрешилась.
В ней сказано, что Галактионов хотел прийти на встречу с руководством а не наоборот.
И это руководство отменили эту встречу успокоив его и выразив ему доверие.
Интересно а где вы вычитали, что Галактионов не пришёл на встречу? Ну это так ради интереса.
В ней сказано, что Галактионов хотел прийти на встречу с руководством а не наоборот.
И это руководство отменили эту встречу успокоив его и выразив ему доверие.
Интересно а где вы вычитали, что Галактионов не пришёл на встречу? Ну это так ради интереса.