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Стало известно, почему Галактионов хотел уйти из «Локомотива»

сегодня, 18:49

Михаил Галактионов хотел подать в отставку с должности главного тренера «Локомотива».

По данным СМИ, сегодня наставник должен был провести встречу с руководством «железнодорожников», на которой решилось бы его будущее, однако она не состоялась.

Дело в том, что Галактионов выразил желание уйти из «Локомотива» на эмоциях после поражения от «Урала» в Кубке России. Боссы московского клуба успокоили тренера, выразив ему доверие. Ситуация разрешилась.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:25
Эмоции под час враг для публичных людей...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:17
Сейчас многие будут ХАВИть....
После каждой проигранной встречи в отставку кидаться...держите меня семеро...
Хиромант
Хиромант
сегодня в 19:44
- Заголовок Статьи: "Стало известно, почему Галактионов хотел уйти из «Локомотива»"...

- Думаю, ну-ну, интересно. Почему же? Ни фига ни какого ответа... Тот не пришёл, те не приехали. Короче все остались при своих... И в чём новость? Что обсуждать-то???
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:21
Я уж подумал опять Шпалыча будут звать...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Lbvfd (раскрыть)
сегодня в 19:19
Это вам надо внимательнее читать статью.
В ней сказано, что Галактионов хотел прийти на встречу с руководством а не наоборот.
И это руководство отменили эту встречу успокоив его и выразив ему доверие.
Интересно а где вы вычитали, что Галактионов не пришёл на встречу? Ну это так ради интереса.
Lbvfd
Lbvfd ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:58
Статью надо внимательней читать. Это он не пришёл на встречу, потому что решил уйти из клуба. А графья, как ты выразился, нашли его и успокоили. Ситуация разрешилась.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:54
графья не стали с холопом встречаться)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:51
В конце сезона всё будет ясно .
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