Стало известно, почему Галактионов хотел уйти из «Локомотива»

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сегодня, 18:49

хотел подать в отставку с должности главного тренера «Локомотива».

По данным СМИ , сегодня наставник должен был провести встречу с руководством «железнодорожников», на которой решилось бы его будущее, однако она не состоялась.

Дело в том, что Галактионов выразил желание уйти из «Локомотива» на эмоциях после поражения от «Урала» в Кубке России. Боссы московского клуба успокоили тренера, выразив ему доверие. Ситуация разрешилась.