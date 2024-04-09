Голенков рассказал, в каком европейском чемпионате хотел бы поиграть

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вчера, 15:36

Нападающий «Ростова» ответил на вопрос о европейском чемпионате, в котором он хотел бы поиграть.

Наверное, Англия. Почему именно там? Много борьбы, единоборств. В принципе, это неудивительно для моего стиля игры.

В нынешнем клубном сезоне футболист в 30 матчах забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.