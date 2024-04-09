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Голенков рассказал, в каком европейском чемпионате хотел бы поиграть

вчера, 15:36

Нападающий «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос о европейском чемпионате, в котором он хотел бы поиграть.

Наверное, Англия. Почему именно там? Много борьбы, единоборств. В принципе, это неудивительно для моего стиля игры.

В нынешнем клубном сезоне футболист в 30 матчах забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

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Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 20:56
Ещё один мечтатель! На сей раз-не кремлёвский,а ростовский.О титулах они уже не мечтают.
ggngk66dh2vs
ggngk66dh2vs
вчера в 19:26
И получать на каждом матче расистские высказывания в свой адрес ...
sv_1969
sv_1969 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:53
Да поболее там будет
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:31
Ну с такими мыслями Чемпионшип ждёт тебя Егор
shlomo
shlomo
вчера в 17:21
Ну усе... После таких слов скауты МС и МЮ устроят драку за него...
Шуnя771
Шуnя771 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 17:07
Там ещё есть пара тройка Лиг....)
lotsman
lotsman
вчера в 17:02
Значит Голенков считает, что в РПЛ мало борьбы, единоборств. Ему этого не хватает. Он весь такой, заряженный на борьбу, а бороться нескем. А ты не борись. Ты повышай качество игры, повышай свой уровень, тебя заметят и пригласят. Может даже в АПЛ. Но заметь, что и там требуют качество игры, а не единоборств.
112910415
112910415
вчера в 16:34
мечты о чемпионшипе ...
nubom
nubom
вчера в 16:31
Скромненько и со вкусом...
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:03
Все хотят, но пока скауты вас Егор никто не приглядел ...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:00, ред.
Мечтать не вредно, вредно не мечтать.
Скорее всего мечта Егорки так и останется мечтой по ряду причин.
Ну во первых российских игроков в АПЛ ещё долго не будет, ну и конечно уровень игрока.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:52
Ну в англии много дивизионов то)))
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