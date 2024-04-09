Голенков рассказал, в каком европейском чемпионате хотел бы поиграть

Нападающий «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос о европейском чемпионате, в котором он хотел бы поиграть.
Наверное, Англия. Почему именно там? Много борьбы, единоборств. В принципе, это неудивительно для моего стиля игры.
В нынешнем клубном сезоне футболист в 30 матчах забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.
Скорее всего мечта Егорки так и останется мечтой по ряду причин.
Ну во первых российских игроков в АПЛ ещё долго не будет, ну и конечно уровень игрока.
Скорее всего мечта Егорки так и останется мечтой по ряду причин.
Ну во первых российских игроков в АПЛ ещё долго не будет, ну и конечно уровень игрока.