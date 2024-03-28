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Лунёв рассказал, сколько тратит в Азербайджане

сегодня, 21:20

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв ответил на вопрос о своих тратах в Азербайджане.

Говорил, что трачу примерно 100-200 тысяч рублей в месяц? Это я в России столько тратил. А в Германии, честно говоря, не знаю. У меня там только на аренду машины и квартиры уходило 5000 евро.

В Азербайджане траты уменьшились? Конечно. Скажем так, полторашка евро на квартиру. Тысячу надо на машину. Садик для ребенка – там ерунда, немного выходит. На бензин нормально уходит. Тяжело сказать, сколько точно уходит в месяц. На все вместе где-то 4000-5000 евро получается.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 23:29
Россия - самая недорогая и комфортная для жизни страна
ppcjgckpd66b
ppcjgckpd66b
сегодня в 23:10
Молодец знает счёт деньгам!
bs8hq655tgtm
bs8hq655tgtm
сегодня в 22:24
Можно ему меньше платить, раз живёт там на халяву
allemz
allemz
сегодня в 22:10
Сомнительная идея отдавать ребенка в детский сад в стране с низким ИЧР и проблемами с правами человека) Андрюше виднее, короче)
Интерес
Интерес
сегодня в 22:09
Ну это для данной категории граждан вполне экономно,без купеческого размаха-человек семейный,обстоятельный.
Гость
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