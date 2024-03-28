Лунёв рассказал, сколько тратит в Азербайджане

Голкипер «Карабаха» ответил на вопрос о своих тратах в Азербайджане.

Говорил, что трачу примерно 100-200 тысяч рублей в месяц? Это я в России столько тратил. А в Германии, честно говоря, не знаю. У меня там только на аренду машины и квартиры уходило 5000 евро.

В Азербайджане траты уменьшились? Конечно. Скажем так, полторашка евро на квартиру. Тысячу надо на машину. Садик для ребенка – там ерунда, немного выходит. На бензин нормально уходит. Тяжело сказать, сколько точно уходит в месяц. На все вместе где-то 4000-5000 евро получается.