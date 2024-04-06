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Глушаков: «В последнее время Абаскаль ведёт себя неправильно»

вчера, 11:57

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

С ним произошло что-то непонятное. Если честно, у меня складывается такое ощущение, что он хочет, чтобы его убрали, поехать домой с неустойкой. Хотя я не хотел бы про это говорить, всегда поддерживал его. Ведь это тренер, если нет результата, надо спрашивать с игроков. Но в последнее время вижу, что он ведёт себя как-то неправильно по отношению к русскому народу, русским болельщикам, к «Спартаку» — тем более. Но это моё видение со стороны. Не нахожусь в клубе, не знаю, что там происходит.

Он даже обвинил футболистов «Спартака» в том, что они недостаточно выкладываются. И ему после этого ответил агент Даниила Денисова.

Выкладываются или не выкладываются футболисты — наверное, ему виднее. Возможно, у него есть датчики и всякие технологии, наверное, тренеры-консультанты, которые следят за тактикой, за работоспособностью. Не могу судить, кто прав, а кто нет. Сложно говорить.

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года до 2019 года.

На данный момент под руководством Абаскаля «красно-белые» занимают 6-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка Росси «Спартак» уступил «Зениту».

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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:04
Ну-у-у,наивность в таком почтенном возрасте! Чтобы действующий игрок что-то сказал,пока не знает мнения руководства???
Интерес
Интерес
вчера в 16:03
...в последние два года.
SHMEL
SHMEL
вчера в 14:47
Ну всё, теперь Абаскаля снимут и поставят Дениску.
Futurista
Futurista
вчера в 13:29
Водку не пьет...в баню не ходит...борщ не ест...совсем от рук отбился...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:30, ред.
А при чём тут какой - то Глушаков, который не имеет никакого отношения к команде ? Если бы я хотел выслушать мнение футболиста в связи с тем, что происходит в "Спартаке", то им был бы точно не Денис. Праведник отыскался в далёком "Урарту".
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:18
Нет ну если уже Глушаков (известный борец за нравственность))) начал критиковать Абаскаля за отсутствие желания работать и неправильное поведение , то можно почти с уверенностью предположить , что дни Гильермо в Спартаке сочтены...)))
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 12:13
Ну Глушакову от туда, из Урарту, виднее. А руководству Спартака невдомёк.)
Гость
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