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Лунёв рассказал о тяжёлом периоде в карьере

сегодня, 15:26

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв рассказал о сложном периоде в карьере.

Что из себя представляет Андрей Лунёв сейчас? Не могу сказать «возрождение Лунёва», потому что я в пепел не превращался. Да, был определённый период, но такое бывает. Был период травм и того, что конкурент сильнее и доверия к нему больше — это что было в «Байере». А сейчас совпало стечение обстоятельств в том плане, что появился вариант играть в «Карабахе», который принимает участие в еврокубках. И я стараюсь играть!

Напомним, вместе с «Карабахом» Лунёв досрочно стал чемпионом Азербайджана, сыграв за клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 36 мячей (8 игр на ноль).

Ранее сообщалось, что 32-летний россиянин ведёт переговоры о продлении контракта с «Карабахом», который заканчивается в июне 2024 года.

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