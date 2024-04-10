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Защитник «Динамо» Даса интересен клубам из Израиля и ОАЭ

сегодня, 01:01

По информации источника, к защитнику «Динамо» Эли Дасе проявляют серьёзный интерес зарубежные клубы.

«Маккаби» из Тель-Авива собирается предложить игроку долгосрочный контракт и пристально следит за его ситуацией с московской командой. Также израильтяне готовы дать футболисту возможность остаться работать в штате клуба после завершения карьеры.

Кроме того, в число кандидатов на капитана сборной Израиля входит клуб из Дубая, который тоже всерьёз заинтересован в его услугах. Сам Даса, чьё соглашение с «бело-голубыми» истекает после окончания сезона, раздумывает над вариантами, но приоритет для него — остаться в «Динамо».

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 08:15
Он внесён в шорт-листы клубов, вот и весь интерес. Такое можно смело писать про любого, более менее играющего игрока.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:11
Если к нему и правду такой интерес, то нужно выставлять его на аукцион и кто больше даст...:)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:11
Главного тренера нужно спросить, устраивает его игрок или нет, и желание футболиста...
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:04
Всё будет зависеть от него самого.
А может уже и в Динамо нашли замену, кто знает?
Capral
Capral
сегодня в 01:22
Ой, вэй, и шо ви такое говорите?! Не может быть, шоб я так жил, если наш шлимазл, комуто нужен!!!

Ну а если серьезно, не понимаю, кто в нем заинтересован и почему. Ничего особенного в нем нет, абсолютно проходимый защитник, не читающий соперника. Если в созидании, еще кое-как смотрится, то в отборе- одни проблемы, да и в выборе позиции, тоже не блещет... Ладно, пусть сами решают, хотя, оба наши фланговые защитники- одни неприятности и головная боль...
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