Защитник «Динамо» Даса интересен клубам из Израиля и ОАЭ

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сегодня, 01:01

По информации источника, к защитнику «Динамо» проявляют серьёзный интерес зарубежные клубы.

«Маккаби» из Тель-Авива собирается предложить игроку долгосрочный контракт и пристально следит за его ситуацией с московской командой. Также израильтяне готовы дать футболисту возможность остаться работать в штате клуба после завершения карьеры.

Кроме того, в число кандидатов на капитана сборной Израиля входит клуб из Дубая, который тоже всерьёз заинтересован в его услугах. Сам Даса, чьё соглашение с «бело-голубыми» истекает после окончания сезона, раздумывает над вариантами, но приоритет для него — остаться в «Динамо».