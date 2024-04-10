Защитник «Динамо» Даса интересен клубам из Израиля и ОАЭ

По информации источника, к защитнику «Динамо» Эли Дасе проявляют серьёзный интерес зарубежные клубы.
«Маккаби» из Тель-Авива собирается предложить игроку долгосрочный контракт и пристально следит за его ситуацией с московской командой. Также израильтяне готовы дать футболисту возможность остаться работать в штате клуба после завершения карьеры.
Кроме того, в число кандидатов на капитана сборной Израиля входит клуб из Дубая, который тоже всерьёз заинтересован в его услугах. Сам Даса, чьё соглашение с «бело-голубыми» истекает после окончания сезона, раздумывает над вариантами, но приоритет для него — остаться в «Динамо».
А может уже и в Динамо нашли замену, кто знает?
А может уже и в Динамо нашли замену, кто знает?
Ну а если серьезно, не понимаю, кто в нем заинтересован и почему. Ничего особенного в нем нет, абсолютно проходимый защитник, не читающий соперника. Если в созидании, еще кое-как смотрится, то в отборе- одни проблемы, да и в выборе позиции, тоже не блещет... Ладно, пусть сами решают, хотя, оба наши фланговые защитники- одни неприятности и головная боль...
Ну а если серьезно, не понимаю, кто в нем заинтересован и почему. Ничего особенного в нем нет, абсолютно проходимый защитник, не читающий соперника. Если в созидании, еще кое-как смотрится, то в отборе- одни проблемы, да и в выборе позиции, тоже не блещет... Ладно, пусть сами решают, хотя, оба наши фланговые защитники- одни неприятности и головная боль...