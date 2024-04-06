Отказал «Вердеру» и запросил 2 миллиона у «Зенита» ради топ-3 Серии А. «Болонья» пришла за Тикнизяном

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сегодня, 13:00

Интерес предметный.

Один из лидеров и главных трансферных лотов «Локомотива» — Наир Тикнизян. На него сохраняется устойчивый спрос на протяжении всего сезона – и теперь сватают в команду, которая готова выбить «Ювентус» из топ-3.

Летом за защитником приходил «Вердер»

Футболист впечатлил резвым стартом сезона – в первых двух турах он отметился голом в ворота «Рубина» и дублем «Факелу». Ударную статистику Наир начал выбивать с приходом Сергея Пиняева зимой, так что притянул к себе интерес даже зарубежных клубов. Наиболее предметный был со стороны «Вердера», который закрепился в Бундеслиге. Руководство клуба из Бремена давало 2,5 миллиона евро, «красно-зелёные» требовали 5,5. Столько же они отдали ЦСКА – и хотели выйти в ноль при продаже. Тем более речь – о лидере, под которого выстроены игровые сочетания на фланге.

«Вердер» на фоне интереса «Вольфсбурга» и «Реал Сосьедада» пошёл на поводу и увеличил предложение до 4 миллионов – «Локомотив» снова отказался. На этом переговоры закончились.

На самом деле это был отличный шанс перебраться в крепкий клуб из топ-чемпионата. Да, «Вердер» недавно выбрался из второй Бундеслиги, были опасения по поводу дальнейших перспектив. Зато у Наира были отличные шансы на попадание в обойму – Оли Вернер играет в схему с тремя центральными защитниками, в которой к латералям меньше требований в обороне, а конкурентом армянского защитника стал бы 31-летний Энтони Юнг.

Зимой противостоял переходу в «Зенит»

Кто бы мог подумать, что отказаться от скамейки «Зенита» ради игровой практики в ЦСКА настолько чревато. Данил Круговой согласился на переход в московский клуб – и за это «сине-бело-голубые» сослали его во вторую команду. Такое решение игрока привело к тому, что петербуржцы начали шерстить рынок российских крайних защитников. В списки помимо Тикнизяна попали Скопинцев и Харин. «Локомотив» с «Динамо» могли сорвать куш – игроки с российским паспортом, тем более лидеры своих команд. За таких клубы выставляют астрономические ценники – и часто покупатели соглашаются!

Тем более нужно понимать, куда отправлялся бы игрок. На скамейку – железобетонным первым выбором для Семака на левый фланг обороны оставался Дуглас Сантос. А «Локомотив» потерял бы игрока старта, усилил конкурента. Ожидаемо потребовали 10-12 миллионов евро – согласована же, по слухам, была компенсация в 7+1. Сам Наир рассудил – если и ехать на скамейку вместо карьеры в Европе, то за большие деньги. Сообщалось, что защитник требовал зарплату 2 миллиона евро за сезон. Петербуржцы предлагали 1,2 миллиона.

Так Тикнизян и остался в «Локомотиве».

Созрел для нового вызова, но нужно понимать специфику

Наир здраво смотрит на свою карьеру – с лета говорит, что мечтает играть в Европе, отмечает более высокий уровень в топ-5 лиг, наличие еврокубков. Завуалированно отказывает гегемону ради этого. В августе защитник говорил, что мечта должна сбыться в ближайшие трансферные окна.

Но и игроку, и потенциальным покупателям нужно учитывать несколько факторов. Во-первых, «Локомотив» много отдал за Наира (о компенсации ЦСКА писали выше). Понятно, что на внутренние трансферы – тем более между конкурентами – всегда завышенные ценники. Но с «красно-зелёными» Тикнизян вырос в полноценного лидера – так что клуб хочет получить от продажи, сколько заплатил сам.

Во-вторых, чтобы интегрировать Наира в состав, надо постараться из-за его специфического набора качеств. Для защитника он слишком ориентирован на атаку. На чужой половине, с мячом это топ-исполнитель. Но в обороне много ошибок. В «Локомотиве» он нашёл взаимопонимание с Пиняевым, который позволял Тикнизяну смещаться ближе к центру – сам задавал ширину.

В последних турах Наира подняли выше – теперь он вингер в «4-2-3-1». В защите выходят Сильянов, Митай, либо Самошников. То есть, если претенденту на Наира нужен именно защитник, надёжный без мяча – то он ошибся дверью.

Есть интерес от «Болоньи» — Мотта умеет раскрывать потенциал игроков

Теперь латераль «Локомотива» попал в сферу интересов «Болоньи». По сравнению с «Вердером» это более выгодный вариант именно со спортивной точки зрения. Здесь стремительно растёт топ-проект. Ранее «красно-синие» боролись максимум за топ-10, но Тиаго Мотта взялся за строительство конкурентного клуба – борца за еврокубки.

Подробнее о прогрессе «Болоньи» и крупной кампании в последние трансферные окна рассказывали здесь – грамотный менеджмент позволил «фельсинеям» быстро ворваться в пятёрку. Сейчас команда не просто претендует на ЛЧ – она борется за медали и ждёт осечки «Ювентуса», чтобы спихнуть туринцев из топ-3.

И грамотно действуют на рынке – Штефана Поша у «Хоффенхайма», например, взяли изначально на правах аренды и только прошлым летом оформили полноценный трансфер. Сейчас таким же образом в команде оказались Виктор Кристансен и Алексис Салемакерс – их арендовали у «Лестера» и «Милана». И они вписались в стартовую обойму, так что летом «красно-синие» попытаются их выкупить.

Ещё один плюс для Тикнизяна – внимательность Мотты к новичкам. При нём быстро выросли Джованни Фаббиан, Дан Ндойе, вписался в центр обороны Сэм Беукема, а Риккардо Калафьори вообще вырос в системообразующего игрока.

В атаке Тикнизяна будет ждать серьёзная конкуренция – там закрепился Салемакерс. Но Йеспер Карлссон не оправдывает ожиданий, так что Наир может стать второй опцией для Мотты – уже неплохо. В обороне такая же ситуация будет с Кристансеном. Но шанс Тикнизяну точно дадут – и дальше всё будет зависеть от него.

Интерес со стороны «Болоньи» предметный, переговоры готовы начать в ближайшее время. Главное, чтобы запросы «Локомотива» не помешали огромному шагу вперёд для Тикнизяна.