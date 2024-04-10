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Агент Языджи заявил, что возвращение игрока летом в Россию невозможно

сегодня, 00:46

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, ответил на вопрос о возможности возвращения футболиста в Россию в следующее трансферное окно.

Трансфер Юсуфа в Россию летом невозможен.

Контракт игрока с французским клубом истекает после окончания сезона. В 2022-м хавбек выступал на правах аренды за ЦСКА.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:08
Ну наверное не больно то и хотелось... не такой уж он и супер игрок, чтобы ахать и охать...
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 03:49
Здесь можно было бы и не спрашивать. Игрок выходит только на замены, а последние 3 игры вообще не появлялся на поле. Причем игрок не самой лучшей лиги, но клуба, который борется за медали. Плюс контракт игрока истекает, Лилль по тем или иным причинам не продлили контракт. А ему, так, на всякий случай - 27 лет. То есть он вот-вот через пару лет будет на пике своей формы, а дальше уже у полузащитников начинается спад.

К чему я? Да кому он нужен-то? Нашим середнякам или аутсайдерам, которые не предложат много денег. Наши денежные клубы в нем не увидят усиление для своих составов. А у турка амбиции, в французском топ-клубе играет, зп небось хорошая. на понижение не пойдет ни по статусу, ни по деньгам. Нашли вообще кому задавать этот вопрос
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:54
Какой то агент не правильный - по идеи должен говорить возможно всё , было бы интересное предложение...)
Гость
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