Агент Языджи заявил, что возвращение игрока летом в Россию невозможно

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, ответил на вопрос о возможности возвращения футболиста в Россию в следующее трансферное окно.
Трансфер Юсуфа в Россию летом невозможен.
Контракт игрока с французским клубом истекает после окончания сезона. В 2022-м хавбек выступал на правах аренды за ЦСКА.
К чему я? Да кому он нужен-то? Нашим середнякам или аутсайдерам, которые не предложат много денег. Наши денежные клубы в нем не увидят усиление для своих составов. А у турка амбиции, в французском топ-клубе играет, зп небось хорошая. на понижение не пойдет ни по статусу, ни по деньгам. Нашли вообще кому задавать этот вопрос
К чему я? Да кому он нужен-то? Нашим середнякам или аутсайдерам, которые не предложат много денег. Наши денежные клубы в нем не увидят усиление для своих составов. А у турка амбиции, в французском топ-клубе играет, зп небось хорошая. на понижение не пойдет ни по статусу, ни по деньгам. Нашли вообще кому задавать этот вопрос