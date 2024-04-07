Агент Жиго высказался о возможном возвращении игрока в «Спартак»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго, оценил вероятность возвращения футболиста в «Спартак».
Жиго этим летом может вернуться в «Спартак»? Он следит за результатами команды. Контракт Самуэля с «Марселем» действует до 2026 года. Ему очень нравится «Спартак», но вернуться этим летом будет сложно. Он до сих пор общается с некоторыми игроками команды, потому что мы с ним болеем за «Спартак»!
Поэтому он не вернётся.
Сильно!!!
Поэтому он не вернётся.
Сильно!!!
Надеюсь к 2026-му в Спартаке не будет того кризиса что сейчас и он вернётся в РПЛ...
Но...в 32....будет ли это прежний Жиго ???
Хотя это РПЛ....Семак пришёл в Зенит в 34 года.....и взял 3 титула...
Надеюсь к 2026-му в Спартаке не будет того кризиса что сейчас и он вернётся в РПЛ...
Но...в 32....будет ли это прежний Жиго ???
Хотя это РПЛ....Семак пришёл в Зенит в 34 года.....и взял 3 титула...