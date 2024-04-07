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Агент Жиго высказался о возможном возвращении игрока в «Спартак»

вчера, 14:39

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго, оценил вероятность возвращения футболиста в «Спартак».

Жиго этим летом может вернуться в «Спартак»? Он следит за результатами команды. Контракт Самуэля с «Марселем» действует до 2026 года. Ему очень нравится «Спартак», но вернуться этим летом будет сложно. Он до сих пор общается с некоторыми игроками команды, потому что мы с ним болеем за «Спартак»!

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:36
Жиго этим летом может вернуться в «Спартак»? Он следит за результатами команды.
Поэтому он не вернётся.
Сильно!!!
Giovanny
Giovanny
вчера в 18:56
И Промес вернется, когда отсидит весь срок.
ABir
ABir
вчера в 18:18
Для начала не надо было срываться в Марсель, а теперь уже давай доказывай во Франции.
Интерес
Интерес
вчера в 16:09
Беншенефи такой чуда,он повторяет всё упрямо,что ,мол,болеет за "Спартак"! А я,а я,а я болю за "Динамо"...
6qq33vwzcmq3
6qq33vwzcmq3
вчера в 16:02
Если есть желание пусть приезжает! Но вряд ли он поможет!
lotsman
lotsman
вчера в 15:21
Агента можно понять так - Обращайтесь с этим вопросом в конце 2025 года. Тогда можно будет поразмышлять на эту тему. А пока болеем за Спартак.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:57, ред.
Очень хороший игрок....качественный...
Надеюсь к 2026-му в Спартаке не будет того кризиса что сейчас и он вернётся в РПЛ...
Но...в 32....будет ли это прежний Жиго ???

Хотя это РПЛ....Семак пришёл в Зенит в 34 года.....и взял 3 титула...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:54, ред.
А зачем ему возврацаться в народную в стадии перестройки?. Да и сезон не юбилейный, трофеи не светят...
Гость
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