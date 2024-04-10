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«Зенит» активировал опцию выкупа Изидора у «Локомотива»

вчера, 19:52

«Зенит» активировал обязательную опцию выкупа нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, который выступает за питерский клуб на правах аренды.

По данным источника, «железнодорожники» получат за трансфер форварда 4 млн евро. Эти средства пойдут на транши за переход защитника Жерзино Ньямси.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:47
ужасно печальные тенденции в нашем футболе ...
stasil2
stasil2
сегодня в 00:24
Вопросы про воспитанников достали. Сначала верните болельщиков на 🏟. Я смотрел Спартак Динамо и офигел 99% игроков не могут отдать качественный пас. Если на это смотреть и за это болеть, то себя не уважать. Зенит уважает своих болел и берёт сильных игроков. У недостойных должна быть мотивация, типа как у армянина из локо родом из СПб, пускай растёт, но уже сейчас видно он никакой
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 21:55, ред.
Это какая то ерунда,а не РПФЛ!Если есть правила и все по ним играют,но какому то игроку дают безлимит на "деньги"-это честно?Ахметов,Изидор,кто следующий?ПРОТИВНО!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
вчера в 21:11, ред.
Не думал что это скажу....но....кому то звания и титулы важней чем то с помощью кого они завоёваны....
Не имею ничего против Халков-Малкомов чей уровень действительно зашкаливал на фоне наших игроков....но то что пришло время брать не качеством а количеством - неправильно....
При желании многих легов при должном отношении к воспитанникам вполне можно было заменить на отечественных игроков....

Ибо думаю даже в своём поколении условные Чаловы-Тюкавины были не единственными из кого можно лепить неплохих игроков...наверняка были ребята не хуже может даже и лучше их......но...."функционеры" решили тратиться на Бийолов-Дриуссей.......и из наших перспективных талантов до большлго футбола дошли только 1 из 10-ти....
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:09
Я знаю что навлеку гнев многих , но все же почему вместо того чтобы вбухивать в смугленьких , не растить своих? Сам же и отвечаю ... Я давно это уже писал ...Это мое мнение! Ввести полный запрет на легов!Потолок зрЯплат! Контракты новичков ввести как НХЛ или НБА!Когда молодой игрок играет за фиксированную сумму , а потом только получает улучшенный контракт! И так далее! Утопия? С одной стороны да! Ведь блин сколько прилипал потеряют навары!Но с другой стороны почему бы и нет!Тем более нас нет в ЕК! Самое время
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:00
Не хочу, чтобы ты думал, что я просто накидываю негатива на твою любимую команду
Просто в те времена Зенит был настолько хорош, при своих воспитанниках, ну и других россиянах
Что до сих пор в голове не укладывается, как можно было докатиться до мини сборной Бразилии в составе
pomor45
pomor45
вчера в 20:58
Зенит насильно забирает у ЛОКО Исидора. Вот просто всучивает ЛОКО 4 ляма за этого игрока. Бедный ЛОКО в полной прострации от произвола Зенита. Неужели Зенит не может понять что ЛОКО просто не в силах отказаться от такого контракта. Пора положить конец финансовому произволу Зенита. Запретить ему покупать игроков в РПЛ. Кто-то будет против? Да тот же ЛОКО. Кому ещё он сплавит ненужного ему игрока. Остальные продавцы тоже не поддержат такую санкцию. Это же такой кайф - продать игрока за 4 ляма да ещё и орать на всю РПЛ, что тебя обокрали.
lotsman
lotsman ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
вчера в 20:57
Все перечисленные тобой это остатки, отголоски той эпохи, когда в СССР весь футбол был построен на собственных ресурсах. При каждом ведомстве имелось спортивное общество. Каждое ведомство вкладывало в свои общества не малые средства. В спортобществах имелись спортивные школы. Потом круговерть девяностых, было не до футбола. Там, где ещё что то теплилось, воспитывались Аршавины, Кержаковы............... Когда после девяностых немного пришли в себя, оглянулись, а кругом тишина. Футбол стал собственностью бизнеса. А бизнесу долгие программы не нужны. Им естественнее - здесь и сейчас. Зашелестели купюры и полетели к нам легионеры. Какое то время ещё мелькали имена Кержаковых, Павлюченковых, Денисовых.............................Но притока новых Аршавиных не было и стали появляться Малкомы.........
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
вчера в 20:51, ред.
Алло....спасибо что позвонили...только сейчас заметили данную тенденцию ???
Школы уж лет 10 как выпускают невидимок....(Самара - это не про тебя)
Во "времена менеджеров и агентов"...так бывает...
Пройдёт и этот период...
Система перехода из юношеского во взрослый футбол отечественных игроков не то что погибла....просто стала не выгодна...псевдофункционерам...коим плевать на долгосрочные перспективы, имиджевую составляющую и на общее развитие именно отечественной школы.................нужно хапнуть много и желательно сейчас...
Кто то печёт свой хлеб...и горд этим....кто то не заморачивается а идёт в магазин и покупает батон....

Закрылась школа СССР (на отголосках которой ещё успели взять 2 еврокубка) - и всё....сливай воду....

Не уверен что в самой Франции кто нибудь знает парнишку Изидора игравшего за некие Лаваль и Бастию-Борго....но кому то выгодней привезти его в РПЛ за 3,5 млн за 1 день.....чем 10 лет воспитывать отечественного игрока подобного уровня...
И это неправильно
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:42
Когда по существу ответить нечего, приходиться переводить стрелки на других
Печальное зрелище
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:40
Речь о Зените
Раньше из воспитанников были Аршавин, Кержаков, Денисов, Быстров, Малафеев, Ионов, Могилевец в конце концов
Сейчас что случилось? Где воспитанники?
Алло, таланты?
lotsman
lotsman ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
вчера в 20:37
Чьи воспитанники? Зенита? А в других клубах абсолютно одни воспитанники. Так?
lotsman
lotsman ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:35
Интересно. Локомотив отдал игрока в аренду, потому что он им не нужен. Назад, из аренды, они его не хотят возвращать. Зенит активировал выкуп и что по твоему? Зенит в чём то виноват?!
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 20:12, ред.
Во времена Аршавина, Кержакова, Широкова, Анюкова, Зырянова, Малафеева, Денисова, Тимощука, Данни, Погребняка, Файзулина, Ломбертса, Крижанаца я и представить не мог , что Зенит станет таким смуглым и бразильским
В конце нулевых Зенит с российским костяком, и парой-тройкой качественных легионеров пошумел в Европе и в России
А сейчас просто какое то позорище творится
Если бы не лимит, то наверно на поле было 9 бразильцев и пара негров
Где воспитанники, алло?
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:10
Активация это специальная обработка древесного угля для увеличения его адсорбирующих способностей. Шикарный нюанс однако.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:03
Правильно, не себе не людям !)
Обычная практика Газпрома.
nubom
nubom
вчера в 19:59
Подготовка к 2089 году в Питере в полном разгаре...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:55
Опция активирована, осталось дождаться результата
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