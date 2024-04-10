«Зенит» активировал опцию выкупа Изидора у «Локомотива»

1712767955

вчера, 19:52

«Зенит» активировал обязательную опцию выкупа нападающего «Локомотива» , который выступает за питерский клуб на правах аренды.

По данным источника, «железнодорожники» получат за трансфер форварда 4 млн евро. Эти средства пойдут на транши за переход защитника .