«Зенит» активировал опцию выкупа Изидора у «Локомотива»

«Зенит» активировал обязательную опцию выкупа нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, который выступает за питерский клуб на правах аренды.
По данным источника, «железнодорожники» получат за трансфер форварда 4 млн евро. Эти средства пойдут на транши за переход защитника Жерзино Ньямси.
В конце нулевых Зенит с российским костяком, и парой-тройкой качественных легионеров пошумел в Европе и в России
А сейчас просто какое то позорище творится
Если бы не лимит, то наверно на поле было 9 бразильцев и пара негров
Где воспитанники, алло?
В конце нулевых Зенит с российским костяком, и парой-тройкой качественных легионеров пошумел в Европе и в России
А сейчас просто какое то позорище творится
Если бы не лимит, то наверно на поле было 9 бразильцев и пара негров
Где воспитанники, алло?