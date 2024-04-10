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Баста сообщил, что приглашал в «СКА Ростов» в Медиалигу Глушакова и Сычёва

вчера, 15:57

Известный певец Василий Вакуленко (Баста), являющийся владельцем клуба «СКА Ростов», рассказал о том, кого хотел пригласить в команду Медиалиги.

Мы разговаривали с Денисом Глушаковым. Встречался с ним в ноябре. Общались о возможном участии в медиалиге, сказал ему, что он армеец, пора отдавать долги. Он согласился, но хотел разобраться со своим будущим в профессиональном футболе и от этого отталкиваться после.

Общался с Дмитрием Сычевым. Сейчас у него тренерское обучение. Он бы с удовольствием принял участие в матче за «СКА Ростов», Дмитрий знает моё отношение к футболу. Но пока на данный момент ситуация такая.

25 января Вакуленко сообщил о переходе «СКА» из Второй лиги в Медиалигу.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:31
все там будут постепенно ... )
bnu57r955qkf
bnu57r955qkf
вчера в 16:16
Баста плохого не предложит
Гость
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