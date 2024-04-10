Баста сообщил, что приглашал в «СКА Ростов» в Медиалигу Глушакова и Сычёва

Известный певец Василий Вакуленко (Баста), являющийся владельцем клуба « СКА Ростов», рассказал о том, кого хотел пригласить в команду Медиалиги.

Мы разговаривали с Денисом Глушаковым. Встречался с ним в ноябре. Общались о возможном участии в медиалиге, сказал ему, что он армеец, пора отдавать долги. Он согласился, но хотел разобраться со своим будущим в профессиональном футболе и от этого отталкиваться после.