ЦСКА ищет замену Чалову в Южной Америке, Европе и России

ЦСКА на полгода продлил контракт с нападающим Фёдором Чаловым.
По данным источника, «армейцы» уже приступили к поиску нового форварда, потому что Чалов может покинуть московский клуб этим летом.
Приоритетными регионами для поиска нападающего ЦСКА рассматривают Южную Америку и европейские лиги. Также «армейцы» ведут скаутинг внутри России.
Вы и без меня понимаете - одно дело набираться опыта в своей армейской команде (скажем честно и без лести редко когда ЦСКА имел слабый состав) или "где то", где уровень игры просто другой и не соответствует армейскому.
Дед, то отмазки.
Будь здрав на многие лета. Уважаю!
Вы и без меня понимаете - одно дело набираться опыта в своей армейской команде (скажем честно и без лести редко когда ЦСКА имел слабый состав) или "где то", где уровень игры просто другой и не соответствует армейскому.
Дед, то отмазки.
Будь здрав на многие лета. Уважаю!