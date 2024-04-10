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ЦСКА ищет замену Чалову в Южной Америке, Европе и России

вчера, 19:09

ЦСКА на полгода продлил контракт с нападающим Фёдором Чаловым.

По данным источника, «армейцы» уже приступили к поиску нового форварда, потому что Чалов может покинуть московский клуб этим летом.

Приоритетными регионами для поиска нападающего ЦСКА рассматривают Южную Америку и европейские лиги. Также «армейцы» ведут скаутинг внутри России.

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Все комментарии
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 21:00
При Гинере ВСЕГДА могли найти отличного напа!Вагнер,Носорог,Мусик-всегда кто то был!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:59, ред.
Салют Эдуард Григорьевич!

Вы и без меня понимаете - одно дело набираться опыта в своей армейской команде (скажем честно и без лести редко когда ЦСКА имел слабый состав) или "где то", где уровень игры просто другой и не соответствует армейскому.
Дед, то отмазки.
Будь здрав на многие лета. Уважаю!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:53
Будь здрав Дружище Олег.
Свои перспективные МОЛОДЫЕ по арендам ( Яковлев, Арбузов). Пусть набираются опыта. Ищут скауты забугорного таланта ))).
Вещий
Вещий
вчера в 19:37
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:36
А как же среди своих воспитанников?
Достойных нет?
Futurista
Futurista
вчера в 19:19, ред.
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:18
ну время еще целых полгода,значит найдут.
Гость
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