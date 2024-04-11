Виллиан Роша хочет улучшенных условий по новому контракту с ЦСКА

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вчера, 14:35

ЦСКА провёл переговоры с защитником Виллианом Рошей по поводу нового контракта. Игрок не против подписать новое соглашение, но хочет улучшить финансовые условия. Для ЦСКА это не должно стать проблемой.

Виллиан перешёл в стан «красно-синих» в сентябре 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2025 года (с возможностью продления на год). В текущем сезоне 29-летний центральный защитник сыграл 28 матчей, забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил 11 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виллиан имеет проблемы со здоровьем.