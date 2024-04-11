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Виллиан Роша хочет улучшенных условий по новому контракту с ЦСКА

вчера, 14:35

ЦСКА провёл переговоры с защитником Виллианом Рошей по поводу нового контракта. Игрок не против подписать новое соглашение, но хочет улучшить финансовые условия. Для ЦСКА это не должно стать проблемой.

Виллиан перешёл в стан «красно-синих» в сентябре 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2025 года (с возможностью продления на год). В текущем сезоне 29-летний центральный защитник сыграл 28 матчей, забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил 11 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виллиан имеет проблемы со здоровьем.

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ЦСКА  Виллиан
Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 21:50
Не нравится он мне.
Сп62
Сп62
вчера в 21:34
При улушении условий контракта, очевидно, возрастёт и цена игрока.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:17
Парень второй раз увидит перед носом "Жест Соболева"....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:44
Хороший ЦЗ когда здоров регулярно играет в основе. думаю, что вопрос ЗП будет решён без проблем.
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 16:26
Хороший защитник,надо продлевать)
Интерес
Интерес ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:10
А ПЕдро-это отягчающее обстоятельство? И если да,то в какую сторону:Иначе уравнение "Роша" не решить...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:54
А заслуживает ли он? ВОт так задача...
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