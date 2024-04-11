Роналду раздражает, что болельщики скандируют кричалки про Месси

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду недоволен поведением болельщиков команд соперников.
Португальца раздражает, когда во время матчей фанаты скандируют кричалки с именем Лионеля Месси.
Ранее стало известно, что в ближайшее время Роналду должен дать большое интервью.
А сейчас еще больше будут кричать.
А сейчас еще больше будут кричать.
CR7: - Простите, что Вы сказали?
Журналист: - CR7
CR7: - Но почему не Месси?
Журналист: - ?!
CR7: - Месси, Месси, Месси...
Журналист: - Вот и пришел конец извечному спору. CR7 только что поставил точку в многолетнем противостоянии. Оставайтесь с нами, смотрите СА, следите за ...
CR7: - Месси, Месси
CR7: - Простите, что Вы сказали?
Журналист: - CR7
CR7: - Но почему не Месси?
Журналист: - ?!
CR7: - Месси, Месси, Месси...
Журналист: - Вот и пришел конец извечному спору. CR7 только что поставил точку в многолетнем противостоянии. Оставайтесь с нами, смотрите СА, следите за ...
CR7: - Месси, Месси
Не задевают родителей, детей и близких людей, то всё остальное вполне допустимо и приемлемо
Не задевают родителей, детей и близких людей, то всё остальное вполне допустимо и приемлемо
Да и почему его должно радовать поведение болельщиков соперников ???
Да и почему его должно радовать поведение болельщиков соперников ???