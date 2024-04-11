Роналду раздражает, что болельщики скандируют кричалки про Месси

1712861655

вчера, 21:54

Нападающий «Аль-Насра» недоволен поведением болельщиков команд соперников.

Португальца раздражает, когда во время матчей фанаты скандируют кричалки с именем .

Ранее стало известно, что в ближайшее время Роналду должен дать большое интервью.