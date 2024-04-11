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Роналду раздражает, что болельщики скандируют кричалки про Месси

вчера, 21:54

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду недоволен поведением болельщиков команд соперников.

Португальца раздражает, когда во время матчей фанаты скандируют кричалки с именем Лионеля Месси.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Роналду должен дать большое интервью.

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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 02:51
Да.. Ему бы больше нравилось, если бы кричали : Козёл, Козёл!.. Таков нынче Геша.. Умом его не понять.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭😂
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 01:05
Болельщики любят Месси за красивую игру, за скромность, а не истеричек. Любовь народа нужно заслужить. Это ведь не те боты с инстаграм.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:28
Тоже мне проблема.
А сейчас еще больше будут кричать.
cmmf84j4uzkf
cmmf84j4uzkf
сегодня в 00:25
Журналист: - Здравствуйте, CR7.
CR7: - Простите, что Вы сказали?
Журналист: - CR7
CR7: - Но почему не Месси?
Журналист: - ?!
CR7: - Месси, Месси, Месси...
Журналист: - Вот и пришел конец извечному спору. CR7 только что поставил точку в многолетнем противостоянии. Оставайтесь с нами, смотрите СА, следите за ...
CR7: - Месси, Месси
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:00
Португалец не понимает или не хочет понимать, что такими заявлениями о скором интервью он ещё больше настраивает против себя болельщиков, партнёров по команде и домохозяек. Что бы он ни сказал во время него, это будет расценено как выстрел по воробьям, т.е. не принесёт никакого положительного эффекта, а лишь вызовет ещё большее раздражение его персоной.
Elliada_
Elliada_ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:06
Он готовит большое интервью. Скоро узнаешь, что ему не нравится. Это уже становится традицией, как прямая линия с Путиным.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:02
Истеричка в своем стиле... Болельщики не правильно себя ведут.... Партнёры по команде ни так пасуют.... Судьи не ставят пенки.... Че еще не нравится? Пора уже на покой
Elliada_
Elliada_
вчера в 22:29
Роналду утверждает, что он лучший, но его раздражает выкрики фамилии Месси. Где-то читал, что даже дома запрещает упоминать Месси. Это говорит о том, что он понимает, что Месси лучше. Надеюсь, что когда-нибудь его фанаты это осознают.
FootFun
FootFun
вчера в 22:14
Свое он уже отъиграл
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
вчера в 22:10
Как по мне, так это должно даже мотивировать: хочешь «заткнуть» их - забей гол при каждом выкрике.
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 22:03
Не знаю, мне кажется , что когда обходятся без чернухи
Не задевают родителей, детей и близких людей, то всё остальное вполне допустимо и приемлемо
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:02
Судя по новости вполне успешно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:00
Он в футболе столько лет...ещё застал те времена когда в футбол играли...а не работали в него....и не может привыкнуть к негативу болельщиков соперников....
Да и почему его должно радовать поведение болельщиков соперников ???
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:56
Чем больше Рон будет обращать внимание и выказывать недовольство, тем больше болельщики будут бузить в его теме!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:56
Болельщики нащупали "болевую точку" у Рона и пытаются на неё давить...)
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