Стало известно, сколько болельщиков посетят матч «Локомотив» — ЦСКА

«Локомотив» сыграет против ЦСКА на «РЖД Арене» 13 апреля в рамках 24-го тура РПЛ.
По данным источника, на предстоящую игру реализовано около 10 000 билетов. При этом ожидается, что матч посетят примерно 13 000 болельщиков.
«Локомотив» сыграет против ЦСКА на «РЖД Арене» 13 апреля в рамках 24-го тура РПЛ.
По данным источника, на предстоящую игру реализовано около 10 000 билетов. При этом ожидается, что матч посетят примерно 13 000 болельщиков.
В первой четверке две команды из Москвы
Химки и Родина
Если выйдут в РПЛ, то московских клубов станет 6 из 16
Это больше, чем треть
Хотя и раньше , помимо Спартака, ЦСКА, Динамо и Локомотива были Торпедо, Сатурн, ФК Москва
Навряд ли в Москве больше любят футбол, чем во многих других регионах
И климат не самый лучший , особенно в сравнении с югом
Думаю в Москве максимально сконцентрированы финансы и админресурс. Поэтому наплодили команд
На которые почти никто не ходит
В первой четверке две команды из Москвы
Химки и Родина
Если выйдут в РПЛ, то московских клубов станет 6 из 16
Это больше, чем треть
Хотя и раньше , помимо Спартака, ЦСКА, Динамо и Локомотива были Торпедо, Сатурн, ФК Москва
Навряд ли в Москве больше любят футбол, чем во многих других регионах
И климат не самый лучший , особенно в сравнении с югом
Думаю в Москве максимально сконцентрированы финансы и админресурс. Поэтому наплодили команд
На которые почти никто не ходит
В прошлом апреле было 8315 зрителей....
В прошлом апреле было 8315 зрителей....
- Блин, бедная Москва... Позвоню братану, пусть с компанией приедут на стадион - будет 13 010 болельщиков. Вроде мелочь - а приятно...
- Блин, бедная Москва... Позвоню братану, пусть с компанией приедут на стадион - будет 13 010 болельщиков. Вроде мелочь - а приятно...
Население только официально в районе 15млн
А на матч четвертой и пятой команд чемпионата собирается 13тыс человек
Даже не знаю, как это назвать, чтобы никого не обидеть...
Позорище
Печаль
Хотя это объективный показатель отношения к футболу в стране
И уровня его развития
Население только официально в районе 15млн
А на матч четвертой и пятой команд чемпионата собирается 13тыс человек
Даже не знаю, как это назвать, чтобы никого не обидеть...
Позорище
Печаль
Хотя это объективный показатель отношения к футболу в стране
И уровня его развития