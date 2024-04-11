Стало известно, сколько болельщиков посетят матч «Локомотив» — ЦСКА

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вчера, 20:32

«Локомотив» сыграет против ЦСКА на « РЖД Арене» 13 апреля в рамках 24-го тура РПЛ .

По данным источника, на предстоящую игру реализовано около 10 000 билетов. При этом ожидается, что матч посетят примерно 13 000 болельщиков.