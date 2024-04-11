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Стало известно, сколько болельщиков посетят матч «Локомотив» — ЦСКА

вчера, 20:32
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:30 Не начался

«Локомотив» сыграет против ЦСКА на «РЖД Арене» 13 апреля в рамках 24-го тура РПЛ.

По данным источника, на предстоящую игру реализовано около 10 000 билетов. При этом ожидается, что матч посетят примерно 13 000 болельщиков.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 23:19
На самом деле хорошая посещаемость. Половина стадиона уже неплохо, без Фан Айди конечно было бы лучше.
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ jkdqaf7tekzk (раскрыть)
вчера в 22:28, ред.
Посмотрел сейчас таблицу ФНЛ
В первой четверке две команды из Москвы
Химки и Родина
Если выйдут в РПЛ, то московских клубов станет 6 из 16
Это больше, чем треть
Хотя и раньше , помимо Спартака, ЦСКА, Динамо и Локомотива были Торпедо, Сатурн, ФК Москва
Навряд ли в Москве больше любят футбол, чем во многих других регионах
И климат не самый лучший , особенно в сравнении с югом
Думаю в Москве максимально сконцентрированы финансы и админресурс. Поэтому наплодили команд
На которые почти никто не ходит
jkdqaf7tekzk
jkdqaf7tekzk
вчера в 21:46
Народ перестал ходить на стадион.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:30
Прогресс...
В прошлом апреле было 8315 зрителей....
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:06
- По данным источника, на предстоящую игру реализовано около 10 000 билетов. При этом ожидается, что матч посетят примерно 13 000 болельщиков.

- Блин, бедная Москва... Позвоню братану, пусть с компанией приедут на стадион - будет 13 010 болельщиков. Вроде мелочь - а приятно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
вчера в 20:56
На хоккей частенько больше ходят.
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 20:37, ред.
Крупнейший город Европы
Население только официально в районе 15млн
А на матч четвертой и пятой команд чемпионата собирается 13тыс человек
Даже не знаю, как это назвать, чтобы никого не обидеть...
Позорище
Печаль
Хотя это объективный показатель отношения к футболу в стране
И уровня его развития
Гость
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