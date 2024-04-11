Овечкин посетил бар фанатов «Ливерпуля»

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил бар болельщиков «Ливерпуля» в Баффало (США).
Россиянин сфотографировался с шарфом фан-клуба фанатов «красных» Queen City Kop.
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил бар болельщиков «Ливерпуля» в Баффало (США).
Россиянин сфотографировался с шарфом фан-клуба фанатов «красных» Queen City Kop.
Даже изредка свои майки дарит тамошней шпане....
Даже изредка свои майки дарит тамошней шпане....
Овечкин может хоть каждую неделю с разными шарфами фотографироваться, но это ведь не значит, что он фанат этих клубов
Овечкин может хоть каждую неделю с разными шарфами фотографироваться, но это ведь не значит, что он фанат этих клубов