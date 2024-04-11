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Овечкин посетил бар фанатов «Ливерпуля»

вчера, 20:14

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил бар болельщиков «Ливерпуля» в Баффало (США).

Россиянин сфотографировался с шарфом фан-клуба фанатов «красных» Queen City Kop.

Овечкин посетил бар фанатов «Ливерпуля»

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 23:14
Тридцать голов в НХЛ в баре отметил.
sv_1969
sv_1969 ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
вчера в 21:41
скажу очевидную вещь- мне по барабану
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:38
За Майами тоже болеет....
Даже изредка свои майки дарит тамошней шпане....
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:39
Скажу очевидную вещь
Овечкин может хоть каждую неделю с разными шарфами фотографироваться, но это ведь не значит, что он фанат этих клубов
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:21
Опять началось! Хоел что-то ответить , но это без толку!
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:20
Не знал что он фанат Ливерпуля!
shur
shur
вчера в 20:19, ред.
...Саня, мы думали ты за Майами топишь, а ты фанат клуба из Битловского города ,однако!!! Хотя цвета формы как у Вашингтона!!!
Гость
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