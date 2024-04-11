"Фанаты «Арсенала» избили болельщика «Баварии»"

Болельщика «Баварии» избили фанаты «Арсенала» во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов (2:2), игра проходила в Лондоне.
Сообщается, что поклонники «канониров» несколько раз ударили любителя футбола, поддерживающего мюнхенцев, большинство присутствующих не обратили внимания на эпизод.
Ранее болельщикам немецкого клуба запретили посещать гостевой поединок с лондонцами из-за поведения в матче с «Лацио» в 1/8 финала турнира. Поклонники мюнхенской команды тогда бросили файер на поле.
Для «Баварии» на игре с «Арсеналом» выделили 180 билетов, чтобы игру смогли посетить представители руководства клуба, а также друзья и родственники футболистов.
А кто то ожидал, на первой полосе футбольного, немецкого журнала Kicker или английского Football magazines прочитать:
"Фанаты "Арсенала" встретили болельщиков "Баварии" с букетами цветов и шнапсом?)))
А кто то ожидал, на первой полосе футбольного, немецкого журнала Kicker или английского Football magazines прочитать:
"Фанаты "Арсенала" встретили болельщиков "Баварии" с букетами цветов и шнапсом?)))
Какой то осёл купил билет на общих основаниях и начал на глазах болельщиков Арсенала , находясь среди них, поддерживать Баварию.
Тем самым нарвался и получил звизды́
Ничего удивительного
Какой то осёл купил билет на общих основаниях и начал на глазах болельщиков Арсенала , находясь среди них, поддерживать Баварию.
Тем самым нарвался и получил звизды́
Ничего удивительного