"Фанаты «Арсенала» избили болельщика «Баварии»"

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вчера, 08:28

Болельщика «Баварии» избили фанаты «Арсенала» во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов (2:2), игра проходила в Лондоне.

Сообщается, что поклонники «канониров» несколько раз ударили любителя футбола, поддерживающего мюнхенцев, большинство присутствующих не обратили внимания на эпизод.

Ранее болельщикам немецкого клуба запретили посещать гостевой поединок с лондонцами из-за поведения в матче с «Лацио» в 1/8 финала турнира. Поклонники мюнхенской команды тогда бросили файер на поле.

Для «Баварии» на игре с «Арсеналом» выделили 180 билетов, чтобы игру смогли посетить представители руководства клуба, а также друзья и родственники футболистов.