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Фанаты «Арсенала» избили болельщика «Баварии»

вчера, 08:28
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Болельщика «Баварии» избили фанаты «Арсенала» во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов (2:2), игра проходила в Лондоне.

Сообщается, что поклонники «канониров» несколько раз ударили любителя футбола, поддерживающего мюнхенцев, большинство присутствующих не обратили внимания на эпизод.

Ранее болельщикам немецкого клуба запретили посещать гостевой поединок с лондонцами из-за поведения в матче с «Лацио» в 1/8 финала турнира. Поклонники мюнхенской команды тогда бросили файер на поле.

Для «Баварии» на игре с «Арсеналом» выделили 180 билетов, чтобы игру смогли посетить представители руководства клуба, а также друзья и родственники футболистов.

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Все комментарии
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 09:24
Это был болельщик Тоттенхэм Хотспур!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 08:50
"Фанаты «Арсенала» избили болельщика «Баварии»"

А кто то ожидал, на первой полосе футбольного, немецкого журнала Kicker или английского Football magazines прочитать:

"Фанаты "Арсенала" встретили болельщиков "Баварии" с букетами цветов и шнапсом?)))
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 08:47
Был запрет на посещение матча немецкими болельщиками
Какой то осёл купил билет на общих основаниях и начал на глазах болельщиков Арсенала , находясь среди них, поддерживать Баварию.
Тем самым нарвался и получил звизды́
Ничего удивительного
Elliada_
Elliada_
вчера в 08:47
Толпой на одного, как шакалы. Недостойное поведение.
adekvat
adekvat
вчера в 08:46
Одни других не лучше. Игра интересная была, если не заметили как били.
A.S.A
A.S.A
вчера в 08:45
Позор,что еще сказать!
fxa32yg8yngm
fxa32yg8yngm
вчера в 08:44
Попал человек по блату на стадион, за это и отхватил.
Гость
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