Агент Дугласа Сантоса ответил на вопрос о состоянии игрока

Тьяго Фрейтас, агент защитника «Зенита» , дал комментарий на тему текущего состояния футболиста.

Дуглас чувствует себя отлично. Но я не могу сказать, будет ли он готов к матчу с «Краснодаром», так как это решают в «Зените».