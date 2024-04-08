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Агент Дугласа Сантоса ответил на вопрос о состоянии игрока

вчера, 20:21

Тьяго Фрейтас, агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, дал комментарий на тему текущего состояния футболиста.

Дуглас чувствует себя отлично. Но я не могу сказать, будет ли он готов к матчу с «Краснодаром», так как это решают в «Зените».

Ранее бразилец пропустил игру с «Балтикой» (1:0).

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:55
- Вы тут каждый о своём - ну а я чисто по теме.

- Дугласу - здоровья и удачи в дальнейшем. Молодец мужик. Никогда, никому, ни на кого не жаловался - просто честно и порядочно делает свою работу. Добротно играет в футбол, (практически не понижая свой уровень), ни с кем не конфликтует (ни в команде, ни с прессой, ни с болельщиками), словом - РЕСПЕКТ парню! Данни тоже так себя вёл в Зените. Побольше бы таких, настоящих мужиков! А не скандалистов, которым всего мало (и игрового времени, и зарплаты, и т.п.) - их имена и фамилии вы и сами знаете...
alexgurzan
alexgurzan ответ Kenas Ter-Aristakessyan (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:46
Никто вас спекулянтом не называл, перечитайте комментарий.
Хочу сказать, что оперировать в споре здоровьем своей матери не самая лучшая идея. Я вас уже предупреждал по поводу споров в принципе, но вы, видимо, не хотите слушать и услышать меня.
STVA 1
STVA 1 ответ Шуnя771 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:45
Уважаемый Шупя771 ! Мы с Вами давно общаемся на сайте и поверьте мне если бы я прислал Вам переписку в ВК , то думаю про интеллигентность и культуру Вы не говорили бы! С ув.
STVA 1
STVA 1 ответ Apokalipsys (раскрыть)
вчера в 20:41
А я все футболки отдал пацанам в госпиталь!Одну толстовку себе оставил
lotsman
lotsman
вчера в 20:35
В игре с Краснодаром он нужен. А потом пусть лечится.)
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