Агент Дугласа Сантоса ответил на вопрос о состоянии игрока

Тьяго Фрейтас, агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, дал комментарий на тему текущего состояния футболиста.
Дуглас чувствует себя отлично. Но я не могу сказать, будет ли он готов к матчу с «Краснодаром», так как это решают в «Зените».
Ранее бразилец пропустил игру с «Балтикой» (1:0).
- Дугласу - здоровья и удачи в дальнейшем. Молодец мужик. Никогда, никому, ни на кого не жаловался - просто честно и порядочно делает свою работу. Добротно играет в футбол, (практически не понижая свой уровень), ни с кем не конфликтует (ни в команде, ни с прессой, ни с болельщиками), словом - РЕСПЕКТ парню! Данни тоже так себя вёл в Зените. Побольше бы таких, настоящих мужиков! А не скандалистов, которым всего мало (и игрового времени, и зарплаты, и т.п.) - их имена и фамилии вы и сами знаете...
- Дугласу - здоровья и удачи в дальнейшем. Молодец мужик. Никогда, никому, ни на кого не жаловался - просто честно и порядочно делает свою работу. Добротно играет в футбол, (практически не понижая свой уровень), ни с кем не конфликтует (ни в команде, ни с прессой, ни с болельщиками), словом - РЕСПЕКТ парню! Данни тоже так себя вёл в Зените. Побольше бы таких, настоящих мужиков! А не скандалистов, которым всего мало (и игрового времени, и зарплаты, и т.п.) - их имена и фамилии вы и сами знаете...