Виллиан Роша занимается с реабилитологом

Главный тренер ЦСКА рассказал о проблемах со здоровьем у защитника «красно-синих» Виллиана Роши.

Накопившаяся проблема, которая мешает ему на сто процентов выкладываться. Появился небольшой отрезок времени, где эту проблему можно убрать. Он занимается с реабилитологом.