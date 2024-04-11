Виллиан Роша занимается с реабилитологом

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о проблемах со здоровьем у защитника «красно-синих» Виллиана Роши.
Накопившаяся проблема, которая мешает ему на сто процентов выкладываться. Появился небольшой отрезок времени, где эту проблему можно убрать. Он занимается с реабилитологом.
Делай своё дело в КП и удача будет с тобой!
И никаких "перестрелок" ни с "коллегами", ни тем более с модераторами.
Только наберись терпения, искушения будут, ты их будешь видеть, но не ввязывайся в перепалку...., не исключены поначалу и провокации, но последнее будет пресекаться на корню....
Мне психолог как то подсказал:
- В подобных ситуациях (применительно к моей, а она была примерно как у тебя) ничто так не выводит из равновесия "оппонентов" как молчание и игнорирование.
Только "Добрый день", "Спокойной ночи" и больше ни слова.
Делай своё дело в КП и удача будет с тобой!
И никаких "перестрелок" ни с "коллегами", ни тем более с модераторами.
Только наберись терпения, искушения будут, ты их будешь видеть, но не ввязывайся в перепалку...., не исключены поначалу и провокации, но последнее будет пресекаться на корню....
Мне психолог как то подсказал:
- В подобных ситуациях (применительно к моей, а она была примерно как у тебя) ничто так не выводит из равновесия "оппонентов" как молчание и игнорирование.
Только "Добрый день", "Спокойной ночи" и больше ни слова.
Мну и раньше читал все посты всех участников данного "диалога".
Прислушайся ко мне, к моему "недостатку" говорить откровенно...
Вначале 2010 годов конкурсы проводились, формат разный был, но суть одна и таже - предсказать... Мое активное участие участие приходится на то время. хотя и осколки былого нет нет да и сверкали в блоге юзера Блоссии... (в том числе и 1-ые места, за последнюю победу приз так и не забрал, в Москве на хранении у вышеупомянутого участника...) Упомяну лишь об одном формате проведения. Перед каждым туром, организатор КП выставлял пары команд всех участников РПЛ, до определенного времени (начала игры первой пары тура) все участники должны были опубликовать свои прогнозы. На этой и не только почве, возникали разногласия - один забыл, другой в дороге был, третий.... боялся что у него "спишут" его прогноз... Спорили, модераторы вмешивались... В общем помню рекорд юзера из Саратова, Владимира, угадал счет в туре всех пар, (у меня было как то пробел по одной паре), были и призовые места и победителя...
Затем интерес упал из-за несогласия некоторых моментов и я забил на КП...
Просто ставлю, в большинстве случаем без "анализа", что то просчитываю только если ставлю ставку в БК...
Через призму споров всё равно видно кто чем дышит и не надо ТРАТИТЬ время доказывая очевидное...
Надо отпустить эту ситуацию, чем больше ты реагируешь тем больше будет работать Закон Архимеда...
По итогу КП надо принимать правильное моральное решение - если клон в призах - липа, если "одинокий акк" - уважуха и респект, можно поздравить.
Клоны будут, это "наполнители" КП, жаль конечно, теряется привлекательность и...участники, лично у меня пару знакомых на ресурсе которые не играют из-за клонов...
Гор, через время ты с улыбкой будешь смотреть на эту ситуацию и не исключено, будешь жалеть, что тратил, впустую, время на то. чтобы доказать очевидное и вероятное.
Мну и раньше читал все посты всех участников данного "диалога".
Прислушайся ко мне, к моему "недостатку" говорить откровенно...
Вначале 2010 годов конкурсы проводились, формат разный был, но суть одна и таже - предсказать... Мое активное участие участие приходится на то время. хотя и осколки былого нет нет да и сверкали в блоге юзера Блоссии... (в том числе и 1-ые места, за последнюю победу приз так и не забрал, в Москве на хранении у вышеупомянутого участника...) Упомяну лишь об одном формате проведения. Перед каждым туром, организатор КП выставлял пары команд всех участников РПЛ, до определенного времени (начала игры первой пары тура) все участники должны были опубликовать свои прогнозы. На этой и не только почве, возникали разногласия - один забыл, другой в дороге был, третий.... боялся что у него "спишут" его прогноз... Спорили, модераторы вмешивались... В общем помню рекорд юзера из Саратова, Владимира, угадал счет в туре всех пар, (у меня было как то пробел по одной паре), были и призовые места и победителя...
Затем интерес упал из-за несогласия некоторых моментов и я забил на КП...
Просто ставлю, в большинстве случаем без "анализа", что то просчитываю только если ставлю ставку в БК...
Через призму споров всё равно видно кто чем дышит и не надо ТРАТИТЬ время доказывая очевидное...
Надо отпустить эту ситуацию, чем больше ты реагируешь тем больше будет работать Закон Архимеда...
По итогу КП надо принимать правильное моральное решение - если клон в призах - липа, если "одинокий акк" - уважуха и респект, можно поздравить.
Клоны будут, это "наполнители" КП, жаль конечно, теряется привлекательность и...участники, лично у меня пару знакомых на ресурсе которые не играют из-за клонов...
Гор, через время ты с улыбкой будешь смотреть на эту ситуацию и не исключено, будешь жалеть, что тратил, впустую, время на то. чтобы доказать очевидное и вероятное.