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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ может включить в сделку по Осимхену четырёх футболистов

вчера, 23:58

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен летом может перебраться в ПСЖ.

По информации TMW со ссылкой на Il Mattino, французский клуб, который, вероятно, покинет Килиан Мбаппе, наиболее конкретно движется в сторону приобретения нигерийского игрока. Отмечается, что сам Осимхен предпочёл бы переход в «Челси», но на данный момент лондонский клуб не предпринял никаких конкретных шагов по трансферу.

«Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность включения в сделку с «Наполи» Карлоса Солера, Марко Асенсио, Ли Канджина и Лукаса Беральдо, чтобы снизить финансовые затраты.

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Все комментарии
23pdk64be3d6
23pdk64be3d6
сегодня в 00:49
ПСЖ сейчас в трудном положении Первое место есть а игра не идёт
ap4tj4djqu7b
ap4tj4djqu7b
сегодня в 00:24
Для ПСЖ надо готовить новый состав, чтобы иметь лучший результат
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:08
Сначала нахапали , а потом скидывают!
Гость
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