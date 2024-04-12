ПСЖ может включить в сделку по Осимхену четырёх футболистов

1712955527

вчера, 23:58

Нападающий «Наполи» летом может перебраться в ПСЖ .

По информации TMW со ссылкой на Il Mattino, французский клуб, который, вероятно, покинет Килиан Мбаппе, наиболее конкретно движется в сторону приобретения нигерийского игрока. Отмечается, что сам Осимхен предпочёл бы переход в «Челси», но на данный момент лондонский клуб не предпринял никаких конкретных шагов по трансферу.

«Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность включения в сделку с «Наполи» , , и , чтобы снизить финансовые затраты.