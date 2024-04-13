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«Манчестер Юнайтед» отпустит Гринвуда за 30 миллионов фунтов

сегодня, 09:29

«Манчестер Юнайтед» ожидает получить 30 миллионов фунтов за нападающего Мэйсона Гринвуда.

Нынешний сезон англичанин проводит в «Хетафе» на правах аренды. У футболиста 6 голов и 5 ассистов в 25 матчах испанской Примеры.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:39
Надеюсь, руководство одумается и вернёт игрока домой. Хочется верить, что дядьки в администрации манкунианского клуба решили провести многоходовочку и отдали опального игрока в другую лигу, чтобы дома всё улеглось и остыло. А потом, как ни в чём не бывало, вернуть Гриню в состав, сохранив спокойную атмосферу.
Indzaghi
Indzaghi ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 11:27
5 голов и 6 ассистов за 25 игр врядли можно назвать успешным сезоном для Гринвуда .Немного найдутся клубы , готовые приобрести его .
Romeo 777
Romeo 777 ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 11:02
Он однозначно лучше спиннера Антони, за которого отдали >100 млн.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 10:52
Это уже не отпустит, а продаст.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 10:40
Гринвуд проводит успешный сезон в Хетафе. 30 миллионов - это недорого за игрока такого уровня, думаю найдется много желающих его заполучить.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 10:30
Гринвуд очень хороший игрок.
Этого голландского чудика летом вышвырнут...и никуда Гринвуда не отпустят.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:20
А что ,за ним кто-то и где-то в очереди стоит !??))
h8ckcbfjvkg2
h8ckcbfjvkg2
сегодня в 10:10
Хетафе столько не потянет.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 10:08
В МЮ сейчас достаточно нападающих. Гринвуд явно просел бы на заменах. Нужно больше играть и показывать себя. И он себя еще проявит!
cx882epy3nkd
cx882epy3nkd
сегодня в 10:07
Его покупка была большой финансовой ошибкой.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 09:47
Ну вот, адекватная цена, могут же!
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