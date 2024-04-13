«Манчестер Юнайтед» отпустит Гринвуда за 30 миллионов фунтов

«Манчестер Юнайтед» ожидает получить 30 миллионов фунтов за нападающего Мэйсона Гринвуда.
Нынешний сезон англичанин проводит в «Хетафе» на правах аренды. У футболиста 6 голов и 5 ассистов в 25 матчах испанской Примеры.
«Манчестер Юнайтед» ожидает получить 30 миллионов фунтов за нападающего Мэйсона Гринвуда.
Нынешний сезон англичанин проводит в «Хетафе» на правах аренды. У футболиста 6 голов и 5 ассистов в 25 матчах испанской Примеры.
Этого голландского чудика летом вышвырнут...и никуда Гринвуда не отпустят.
Этого голландского чудика летом вышвырнут...и никуда Гринвуда не отпустят.