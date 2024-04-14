Телохранитель Месси выбежал на поле во время матча футболиста

«Спортинг Канзас» уступил клубу «Интер Майами» в матче 11-го тура МЛС (2:3).
Игра запомнилась не только футболом. На 90+1-й минуте на поле выбежал телохранитель нападающего команды гостей Лионеля Месси, чтобы защитить его от фаната, который попытался приблизиться к нему во время поединка.
Болельщик успел приобнять футболиста, после чего телохранитель Ясин Чуэко оттолкнул поклонника Месси.
Почему фанату нельзя на поле, а телохранителю можно?
Почему фанату нельзя на поле, а телохранителю можно?
Давайте каждый свою версию ответа, ребят!
Давайте каждый свою версию ответа, ребят!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
https://youtu.be/QonHYKQdJcM?feature=shared
Или позвал телохранителя, чтобы тот его на руки взял, чтобы до чувака кулачком дотянуться...
Или позвал телохранителя, чтобы тот его на руки взял, чтобы до чувака кулачком дотянуться...