Телохранитель Месси выбежал на поле во время матча футболиста

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вчера, 20:42

«Спортинг Канзас» уступил клубу «Интер Майами» в матче 11-го тура МЛС (2:3).

Игра запомнилась не только футболом. На 90+1-й минуте на поле выбежал телохранитель нападающего команды гостей , чтобы защитить его от фаната, который попытался приблизиться к нему во время поединка.

Болельщик успел приобнять футболиста, после чего телохранитель Ясин Чуэко оттолкнул поклонника Месси.