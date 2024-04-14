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Телохранитель Месси выбежал на поле во время матча футболиста

вчера, 20:42
Спортинг КанзасЛоготип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)2 : 3Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Спортинг Канзас» уступил клубу «Интер Майами» в матче 11-го тура МЛС (2:3).

Игра запомнилась не только футболом. На 90+1-й минуте на поле выбежал телохранитель нападающего команды гостей Лионеля Месси, чтобы защитить его от фаната, который попытался приблизиться к нему во время поединка.

Болельщик успел приобнять футболиста, после чего телохранитель Ясин Чуэко оттолкнул поклонника Месси.

Телохранитель Месси выбежал на поле во время матча футболиста

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Все комментарии
vqaybg2dsus6
vqaybg2dsus6
сегодня в 04:41
Человек отрабатывает свои деньги на все 100.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:27
Интересно, гном извинится или нет?
Почему фанату нельзя на поле, а телохранителю можно?
Hamman
Hamman ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 02:09
А прикинь если у них любовь, как в этом фильме...
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:14
Я уже это представляю. Выбегает фанат на поле, а ему на перехват бегут 22 телохранителя игроков на поле )))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:11
Вот интересно..., если б к Месси какой-нибудь при...урок из фанатской зоны подбежал... и тюкнул Лео по башке, то чё бы тутошние уважаемые юзеры написали о телохранителе Месси ?

Давайте каждый свою версию ответа, ребят!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:49, ред.
Ахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Представляю себе этот номер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Маэстро- Вы неповторимы и даже не думайте отрицать, отказа- я не приму!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Futurista
Futurista
вчера в 23:22
Под эту музыку выбегал...100%)...

25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:43
Ещё больше стал любить Роналду
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:26
Скоро он будет выбегать за гнома чтобы забевать мечи ведь он сам уже сдулся и песок с него сыпется.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:14, ред.
Может его сразу включать в основной состав команды что бы он был , как и положено телохранителю непосредственно близок к охраняемому объекту...)
5mpk854jya34
5mpk854jya34
вчера в 22:14
Одним поклонником стало меньше у Меськи
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:48
А телохранеитель не является таким же нарушителем, что и болельщик, выбежав на поле?
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:28, ред.
Стремянки рядом не оказалось.
Или позвал телохранителя, чтобы тот его на руки взял, чтобы до чувака кулачком дотянуться...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:24
А я думал, Месси пытался опять кому-то кулачонку под нос сунуть, но не достал из-за роста и позвал телохранителя, чтобы он сунул)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:23
Когда на поле выбежали телохранители всех игроков и тренеров и телохранители телохранителей...))))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:15
Он уже который раз выбегает на поле 😂🤦🏽‍♂️
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:05
Почему только телохранитель выбежал? Где был адвокат Месси и финансовый советник? Они все должны его защищать
Вещий
Вещий
вчера в 20:54
Хороший хранитель.... лучше перебздеть, чем.....
Гость
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