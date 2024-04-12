Озил на лошади, Марсело — на яхте. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Форвард ЦСКА отпраздновал 26-летие. Возможно, через год он будет отмечать день рождения в Европе.

Бывших футболистов «Локомотива» и на этом фото так сразу и не узнаешь.

Девушка дня. Арина, жена голкипера «Фамаликау» .

Форвард «Динамо» узнал, что у него родится дочь.

А хавбек «Айнтрахта» уже опытный отец — старшей дочери исполнилось 2 года.

Как и защитник «Арсенала» .

А у нападающего «Атлетико» тройной праздник — все трое детей француза родились 8 апреля, но в разные годы.

Стиляга дня. Защитник «Милана» .

отдохнул на яхте со своей женой.

Защитник ЦСКА сделал тату с изображением сына.

Голкипер «Реала» сходил с сыном в зоопарк.

Бывший футболист «Арсенала» прокатился на лошади.

отдохнул у бассейна со своей семьей.

провел время со своей дочерью. На этот раз в покер не играл.

Хороших выходных, друзья! Наслаждайтесь весной! Берите пример с .