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Озил на лошади, Марсело — на яхте. Лучшие посты футболистов в соцсетях

сегодня, 16:00
Месут Озил
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Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

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Озил на лошади, Марсело — на яхте. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Бывших футболистов «Локомотива» Дмитрия Сенникова и Руслана Пименова на этом фото так сразу и не узнаешь.

Озил на лошади, Марсело — на яхте. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Девушка дня. Арина, жена голкипера «Фамаликау» Ивана Злобина.

Озил на лошади, Марсело — на яхте. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин узнал, что у него родится дочь.

Озил на лошади, Марсело — на яхте. Лучшие посты футболистов в соцсетях

А хавбек «Айнтрахта» Донни ван де Бек уже опытный отец — старшей дочери исполнилось 2 года.

Озил на лошади, Марсело — на яхте. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Как и защитник «Арсенала» Габриэль.

Озил на лошади, Марсело — на яхте. Лучшие посты футболистов в соцсетях

А у нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна тройной праздник — все трое детей француза родились 8 апреля, но в разные годы.

Озил на лошади, Марсело — на яхте. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Озил на лошади, Марсело — на яхте. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Стиляга дня. Защитник «Милана» Тео Эрнандес.

Озил на лошади, Марсело — на яхте. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Марсело отдохнул на яхте со своей женой.

Озил на лошади, Марсело — на яхте. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Защитник ЦСКА Келвен сделал тату с изображением сына.

Озил на лошади, Марсело — на яхте. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Голкипер «Реала» Андрей Лунин сходил с сыном в зоопарк.

Озил на лошади, Марсело — на яхте. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Бывший футболист «Арсенала» Месут Озил прокатился на лошади.

Озил на лошади, Марсело — на яхте. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Иван Ракитич отдохнул у бассейна со своей семьей.

Озил на лошади, Марсело — на яхте. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Неймар провел время со своей дочерью. На этот раз в покер не играл.

Озил на лошади, Марсело — на яхте. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Хороших выходных, друзья! Наслаждайтесь весной! Берите пример с Андреса Иньесты.

Озил на лошади, Марсело — на яхте. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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