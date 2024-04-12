Озил на лошади, Марсело — на яхте. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Форвард ЦСКА Федор Чалов отпраздновал 26-летие. Возможно, через год он будет отмечать день рождения в Европе.
Бывших футболистов «Локомотива» Дмитрия Сенникова и Руслана Пименова на этом фото так сразу и не узнаешь.
Девушка дня. Арина, жена голкипера «Фамаликау» Ивана Злобина.
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин узнал, что у него родится дочь.
А хавбек «Айнтрахта» Донни ван де Бек уже опытный отец — старшей дочери исполнилось 2 года.
Как и защитник «Арсенала» Габриэль.
А у нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна тройной праздник — все трое детей француза родились 8 апреля, но в разные годы.
Стиляга дня. Защитник «Милана» Тео Эрнандес.
Марсело отдохнул на яхте со своей женой.
Защитник ЦСКА Келвен сделал тату с изображением сына.
Голкипер «Реала» Андрей Лунин сходил с сыном в зоопарк.
Бывший футболист «Арсенала» Месут Озил прокатился на лошади.
Иван Ракитич отдохнул у бассейна со своей семьей.
Неймар провел время со своей дочерью. На этот раз в покер не играл.
Хороших выходных, друзья! Наслаждайтесь весной! Берите пример с Андреса Иньесты.