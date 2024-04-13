Lamborghini, Mercedes и Rolls-Royce. На чём ездят звёзды лондонского «Арсенала»

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сегодня, 19:08

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Расскажем вам об автомобилях лидеров «канониров».

Добираться на базу и обратно нужно каждый день, поэтому футболисты очень серьезно относятся к выбору машин. Какие же авто предпочитают игроки «Арсенала»?

Букайо Сака, Кай Хаверц, Эмиль Смит-Роу, Аарон Рамсдейл — Mercedes G63 AMG

Престижный внедорожник стоимостью до 190 000 фунтов стерлингов является одним из самых популярных автомобилей у футболистов АПЛ .

G63 оснащен 4,0-литровым двигателем V-8 с двойным турбонаддувом, мощность которого составляет 577 лошадиных сил. Время разгона с 0 до 62 миль в час варьируется от 4,5 до 6,4 секунды.

Мартин Эдегор, Вильям Салиба, Леандро Троссард — Audi RS Q8

Спортивный внедорожник стоит до 126 000 фунтов стерлингов и разгоняется до 100 км/ч всего за 3,8 секунды.

Легендарные авторы Top Gear похвалили его за отличную управляемость и производительность, утверждая, что он выглядит лучше, чем Lamborghini Urus.

Якуб Кивиор — Mercedes A45S AMG

Игрок сборной Польши обосновался в Северном Лондоне и выбрал себе хэтчбек стоимостью около 63 000 фунтов стерлингов. Это достойный конкурент Audi RS3 Sportback.

Томас Партей — Rolls-Royce Wraith

Wraith стоит примерно 324 000 фунтов стерлингов. Автомобиль может похвастаться 6,6-литровым двигателем V12 с турбонаддувом, развивающим мощность 624 л.с.

Маркус Рэшфорд и Ромелу Лукаку в прошлом также ездили на тренировки на Wraith.

Габриэл Жезус — Mercedes AMG GT 63S

Автомобиль бразильского нападающего стоит 173 000 фунтов стерлингов. Он был создан, чтобы конкурировать с Aston Martin DB12, Ferrari Roma и Porsche 911 Turbo. Машина довольно маневренная: способна разогнаться до 0–62 миль в час всего за 2,9 секунды. Максимальная скорость — 196 миль в час.

Бен Уайт — Rolls-Royce Cullinan

Машина защитника «канониров» стоит 300 000 фунтов стерлингов и является настоящим шедевром, такой же автомобиль есть и в гараже Эрлинга Холанда. Объем двигателя составляет 6.7 л. Мощность — от 571 до 600 л.с.

Эдвард Нкетиа — Lamborghini Urus

Этот топовый внедорожник может разогнаться до 0–60 миль в час всего за 3,1 секунды.

Журрьен Тимбер — Mercedes A-Class

Чтобы привыкнуть к жизни в Лондоне, голландский защитник выбрал эффективный хэтчбек А-класса.

Базовая цена составляет 23 000 фунтов стерлингов, хотя она может вырасти примерно до 55 000 фунтов стерлингов в зависимости от комплектации. Неплохой вариант, чтобы поизучать новый город. Впрочем, пока у нидерландца все свободное время уходит на восстановление от травм.

Микель Артета — Mercedes GLE

Чтобы не отставать от своих подопечных, у рулевого «Арсенала» есть и своя приличная машина.

Испанец ездит на внедорожнике GLE, стартовая цена которого составляет около 76 000 фунтов стерлингов.

Какой автомобиль выбрали бы вы для себя из перечисленных?