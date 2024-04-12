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Защитник «Зенита» рассказал, какой музыкальный инструмент он хочет освоить

12 апреля 2024, 10:35

Защитник «Зенита» Нино рассказал, на каком музыкальном инструменте он хочет научиться играть.

Слушаю ли классику? Обязательно! А еще у нас есть популярное направление, которое так и называется — «Бразильская популярная музыка», сокращенно MPB (Musica Popular Brasileira). Это не классическая музыка в прямом смысле, но она тоже написана давно — ее сочиняли композиторы, которые уделяют большое внимание тексту. Думаю, что Бразилия переживает упадок в музыке, потому что сегодня пользуются успехом песни с плохими текстами и повторяющимися фразами. Эти песни не несут в себе ничего хорошего, а ведь раньше бразильская популярная музыка делала акцент на текстах, на их смыслах.

Я не умею ни на чем играть, но так совпало, что на днях я купил себе настоящее пианино, не цифровое. Оно уже у меня дома, и я даже записался на уроки. Я бы хотел освоить этот музыкальный инструмент, хотя, думаю, это будет так же сложно, как и изучить русский язык. Думаю, если буду заниматься, то с Божьей помощью, все получится.

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Зенит  Нино
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 апреля в 13:27
Думается мне, что он весьма толковый парень...
nubom
nubom
12 апреля в 13:05
Теперь Нино выучить русский язык стало в два раза труднее...)
Интерес
Интерес
12 апреля в 12:57
КАкой молодей! Скоро,в отличие от остальных зенитовцев всех мастей и стран,в Эрмитаж пойдёт,а то и в Русский Музей!
112910415
112910415
12 апреля в 11:27
мыслит-то парень разумно
shlomo2
shlomo2
12 апреля в 11:10
Если есть желание и упорство то всего можно достичь... пусть все у тебя получится.
Гость
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