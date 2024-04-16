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Хави и Араухо заработали удаления

вчера, 23:30
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

У «Барселоны» два удаления к концу ответной игры 1/4 Лиги чемпионов с ПСЖ.

На 29-й минуте матча защитник Рональд Араухо получил красную карточку за срыв атаки. На 56-й удаление заработал главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

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Все комментарии
Attaccante
Attaccante
сегодня в 00:08
Не знаю о чём здесь многие поют, но красная железобетонная.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:56
Бей своих, чтоб чужие боялись.
и бутылки и камни полетели на автобус Барсы!
так фанаты Каталонского клуба нашли способ поддержать любимую команду.
Матч начался хорошо.Рафинья с паса Ямаля открыл счет.
Все было прекрасно, пока Араухо не подвел команду. Антигерой матча года!!!
Скоро Дембеле получил шанс скрыть оборону Барсы.
И Париж начал расстреливать Тер Штегена.
Судья редкая скотина. даже Искусственный Интеллект, определивший победу Барсы в финале Лиги чемпионов, был бессилен предсказать судейской гнили.
деньги ПСЖ расчищают дорожку. Сперва убрали Ньюкасл, сегодня Барселону.
А на Сигнал Идуна Парке Боруссия великолепном стиле убрала Мадрид с дороги.
Молодцы!!!!
Надеюсь, дортмундская Боруссия выйдет в финал ЛЧ УЕФА.
И в нем победит Манчестер Сити!!!
Гость
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