Хави и Араухо заработали удаления

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вчера, 23:30

У «Барселоны» два удаления к концу ответной игры 1/4 Лиги чемпионов с ПСЖ .

На 29-й минуте матча защитник получил красную карточку за срыв атаки. На 56-й удаление заработал главный тренер «сине-гранатовых» .