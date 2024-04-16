Хави и Араухо заработали удаления

У «Барселоны» два удаления к концу ответной игры 1/4 Лиги чемпионов с ПСЖ.
На 29-й минуте матча защитник Рональд Араухо получил красную карточку за срыв атаки. На 56-й удаление заработал главный тренер «сине-гранатовых» Хави.
|Барселона1 : 4Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
У «Барселоны» два удаления к концу ответной игры 1/4 Лиги чемпионов с ПСЖ.
На 29-й минуте матча защитник Рональд Араухо получил красную карточку за срыв атаки. На 56-й удаление заработал главный тренер «сине-гранатовых» Хави.
и бутылки и камни полетели на автобус Барсы!
так фанаты Каталонского клуба нашли способ поддержать любимую команду.
Матч начался хорошо.Рафинья с паса Ямаля открыл счет.
Все было прекрасно, пока Араухо не подвел команду. Антигерой матча года!!!
Скоро Дембеле получил шанс скрыть оборону Барсы.
И Париж начал расстреливать Тер Штегена.
Судья редкая скотина. даже Искусственный Интеллект, определивший победу Барсы в финале Лиги чемпионов, был бессилен предсказать судейской гнили.
деньги ПСЖ расчищают дорожку. Сперва убрали Ньюкасл, сегодня Барселону.
А на Сигнал Идуна Парке Боруссия великолепном стиле убрала Мадрид с дороги.
Молодцы!!!!
Надеюсь, дортмундская Боруссия выйдет в финал ЛЧ УЕФА.
И в нем победит Манчестер Сити!!!
и бутылки и камни полетели на автобус Барсы!
так фанаты Каталонского клуба нашли способ поддержать любимую команду.
Матч начался хорошо.Рафинья с паса Ямаля открыл счет.
Все было прекрасно, пока Араухо не подвел команду. Антигерой матча года!!!
Скоро Дембеле получил шанс скрыть оборону Барсы.
И Париж начал расстреливать Тер Штегена.
Судья редкая скотина. даже Искусственный Интеллект, определивший победу Барсы в финале Лиги чемпионов, был бессилен предсказать судейской гнили.
деньги ПСЖ расчищают дорожку. Сперва убрали Ньюкасл, сегодня Барселону.
А на Сигнал Идуна Парке Боруссия великолепном стиле убрала Мадрид с дороги.
Молодцы!!!!
Надеюсь, дортмундская Боруссия выйдет в финал ЛЧ УЕФА.
И в нем победит Манчестер Сити!!!