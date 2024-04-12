«Фенербахче» наказан за срыв матча за Суперкубок Турции

«Фенербахче» будет вынужден выплатить 115 тысяч евро в качестве штрафа за срыв матча за Суперкубок Турции.
В этом турнире техническую победу одержал «Галатасарай».
Ранее стало известно, что «Фенербахче» не исключает вариант с выходом из состава чемпионата Турции.
Как для слона дробинка
Думаю, отстранение от турниров или снятие очков было бы более эффективно
Как для слона дробинка
Думаю, отстранение от турниров или снятие очков было бы более эффективно
А ситуация недавняя с выходом болельщиков другой команды на поле и нападение на игроков Фенербахче ещё более усугубили ситуацию.
А ситуация недавняя с выходом болельщиков другой команды на поле и нападение на игроков Фенербахче ещё более усугубили ситуацию.