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«Фенербахче» наказан за срыв матча за Суперкубок Турции

вчера, 11:42

«Фенербахче» будет вынужден выплатить 115 тысяч евро в качестве штрафа за срыв матча за Суперкубок Турции.

В этом турнире техническую победу одержал «Галатасарай».

Ранее стало известно, что «Фенербахче» не исключает вариант с выходом из состава чемпионата Турции.

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Фенербахче
Перевод с bbc.com Фото: Сайт mirror.co.uk
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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:54
Оно того стоит? Упустили трофей. Кому они что доказывают?
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:53
Не надо было выкоблучиваться. Очень справедливое наказание
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:11
Кипит футбольная. турецкая кровь...)
Неужели и правда сняться с Чемпа попытаются?)
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:34
115 тыщ евро?? как слону дробина. надо суровее штрафы за такие капризы. техническое поражение и срыв это разные вещи.
Romeo 777
Romeo 777 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 13:46
Там причины другие были, никак не связанные с лигой конференций. Тёрки у них шли ещё с декабря 2023 года, с момента попытки организации финала в Саудовской Аравии, и последующей отмене за день до финала уже в этой стране.
А ситуация недавняя с выходом болельщиков другой команды на поле и нападение на игроков Фенербахче ещё более усугубили ситуацию.
hdu3dp9zc5bj
hdu3dp9zc5bj
вчера в 13:29
Такой большой штраф! Зачем такое желание они знали когда не вышли на игру!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:18
Я не понял, что они хотели доказать?
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 12:35
Когда стоимость игроков, их зарплаты и рекламные контракты клуба со спонсорами исчисляются десятками миллионов долларов, то штраф в 100тыс это вообще ни о чем
Как для слона дробинка
Думаю, отстранение от турниров или снятие очков было бы более эффективно
112910415
112910415
вчера в 12:32
заплатят, конечно - принципы важнее !
lotsman
lotsman
вчера в 12:28
Ущипнули слегка. За такую цену можно было показать свой характер.
2hn9erukng3z
2hn9erukng3z
вчера в 12:11
За 115.000 евро можно было и походить по полю полтора часа.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:09
Поделом им! Хитрые турки отказались играть матч за суперкубок, чтобы лучше подготовиться к матчу Лиги Конференций, просили перенести, но получили отказ и они устроили этот фарс. Олимпиакос же ничего не переносил, спокойно провел матч чемпионата в выходные, а в четверг обыграл Фенер в ЛК. Молодцы греки, удачи им в ответке!
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