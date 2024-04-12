«Фенербахче» наказан за срыв матча за Суперкубок Турции

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вчера, 11:42

«Фенербахче» будет вынужден выплатить 115 тысяч евро в качестве штрафа за срыв матча за Суперкубок Турции.

В этом турнире техническую победу одержал «Галатасарай».

Ранее стало известно, что «Фенербахче» не исключает вариант с выходом из состава чемпионата Турции.