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«Вердер» отстранил до конца сезона Кейта за отказ ехать на матч с «Байером»

сегодня, 15:29

Полузащитник «Вердера» Наби Кейта отстранён клубом до конца сезона.

Игрок, узнав о том, что его не включили в стартовый состав на матч с «Байером», решил не принимать участия в игре и отправился домой.

Футболист не сможет тренироваться с первой командой и находиться в её раздевалке. Также хавбек получил крупный штраф.

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Все комментарии
upjyr2vjv267
upjyr2vjv267
сегодня в 17:13
Ну значит его только продавать теперь надо.
Köln
Köln
сегодня в 16:54
Вот это наглость от Кейта!
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
сегодня в 16:53
Негры совсем берега попутали
Ещё совсем недавно по пальмам скакали, а теперь вдруг почувствовали себя звёздами
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:19
Не фига себе закидон от игрока у которого есть контракт... наказать по полной, чтобы другим было не повадно.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 16:14
Поделом...
Зачем он вообще нужен клубу?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:53
Ну что же! Сам виноват!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:51
Наби Кейта.
когда Ливерпуль заплатил за него более 60 млн евро, Клопп называл его совершенным игроком.
и отдал ему легендарную 8-ку Стиви Джи.
ожидания были выкручены на максимум. Увы!
в Англии Кейта растерял свою главную магию -- продвигающие рывки на дриблинге. перестал попадать в состав Ливерпуля. И ушел бесплтано.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:30
Гонор решил показать,за что и получил !
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