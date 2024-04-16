«Вердер» отстранил до конца сезона Кейта за отказ ехать на матч с «Байером»

1713270546

сегодня, 15:29

Полузащитник «Вердера» отстранён клубом до конца сезона.

Игрок, узнав о том, что его не включили в стартовый состав на матч с «Байером», решил не принимать участия в игре и отправился домой.

Футболист не сможет тренироваться с первой командой и находиться в её раздевалке. Также хавбек получил крупный штраф.