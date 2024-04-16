«Вердер» отстранил до конца сезона Кейта за отказ ехать на матч с «Байером»

Полузащитник «Вердера» Наби Кейта отстранён клубом до конца сезона.
Игрок, узнав о том, что его не включили в стартовый состав на матч с «Байером», решил не принимать участия в игре и отправился домой.
Футболист не сможет тренироваться с первой командой и находиться в её раздевалке. Также хавбек получил крупный штраф.
Ещё совсем недавно по пальмам скакали, а теперь вдруг почувствовали себя звёздами
Ещё совсем недавно по пальмам скакали, а теперь вдруг почувствовали себя звёздами
Зачем он вообще нужен клубу?
Зачем он вообще нужен клубу?
когда Ливерпуль заплатил за него более 60 млн евро, Клопп называл его совершенным игроком.
и отдал ему легендарную 8-ку Стиви Джи.
ожидания были выкручены на максимум. Увы!
в Англии Кейта растерял свою главную магию -- продвигающие рывки на дриблинге. перестал попадать в состав Ливерпуля. И ушел бесплтано.
когда Ливерпуль заплатил за него более 60 млн евро, Клопп называл его совершенным игроком.
и отдал ему легендарную 8-ку Стиви Джи.
ожидания были выкручены на максимум. Увы!
в Англии Кейта растерял свою главную магию -- продвигающие рывки на дриблинге. перестал попадать в состав Ливерпуля. И ушел бесплтано.