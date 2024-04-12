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Юран высказался о решении КДК РФС наказать его годом испытательного срока

вчера, 15:44

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил решение КДК РФС назначить ему наказание в виде одного года испытательного срока за мат.

Я немножко шокирован всей этой историей. Дали 50 тысяч штрафа, две игры дисквалификации условно и ещё год условно — за что? За одно матерное слово, вылетевшее на эмоциях? Я признаю, что произнёс его, и извиняюсь за это. Но это даже не было обращение к кому-то лично! Слово-паразит, использованное как междометие. Так и футболисты в пылу борьбы, бывает, ругаются, и вне поля — что же их, казнить за это?

Представьте ситуацию: я после нервной игры иду в раздевалку. И футболисты кипят, и тренеры, понятно, тоже. Мы же должны были как минимум не проиграть «Краснодару», а могли и выиграть. Плюс потеряли из-за тяжёлой травмы основного футболиста — Костю Марадишвили. Естественно, все расстроены. Ведь что такое футбол? Эмоции. Но я же не на стадионе их выплеснул, в присутствии женщин или детей, а в подтрибунном помещении. Просто шёл и сам с собой разговаривал.

Я понимаю, когда дисквалификации выносят на основании записей судей, делегата, инспектора РФС — это официальные лица. Но в моём случае ничего же этого не было. Только какое-то видео с телефона, снятое откуда-то издалека. Так можно теперь за любое слово наказать. Или за пост в соцсетях.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:55, ред.
Судей изредко нужно крепким словцом одаривать...
Это моё мнение....
Понятен посыл футбо-чиновников....
Из всех амёб сделать....
Но футбол это и есть эмоции...
И глупо желать чтоб зритель был как один...причёсан аккуратно...с томиком Пастернака подмышкой....а тренер немой как рыба при любом раскладе...но...
Судей много....есть достойные профессионалы...есть случайные пассажиры....и нет ничего такого чтоб раз в год назвать му...ака...му....ком....
И акцентировать на этом внимание публики...и созывать некие бессмысленные КДК....напрасная напраслина...
112910415
112910415
вчера в 18:44
перестарались они с беднягой Юраном !
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:05
Ну, сматерился и что? ...В футболе всякое бывает Надо же нежные какие...
Легендарный спортивный комментатор Николай Озеров, тоже однажды
сматерился в прямом эфире, и никто его не осуждал. Отстаньте от Юрана уже!
Futurista
Futurista
вчера в 18:04, ред.
Опоссумы!...нет...скунсы!...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:51
Показательная порка?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:50
Вы знаете, я даже могу допустить, что при вынесении наказания ему припомнили его старые грешки, а именно высказывания в адрес руководителей. Мы же с вами наслышаны о его несдержанности в оценках. И не только наслышаны, но и были очевидцами его нелицеприятных комментариев. Вот ему по совокупности и влепили, потому что за одно-пару нецензурных слов наказание чрезмерное. Одним словом, вывел всех из себя.
Hauptman
Hauptman
вчера в 17:24
Руки прочь от Юрана, КДК в отставку.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:09
Да в любом случае, даже за пару нелексических слов, сказанных в "сторону", "даже не было обращение к кому-то лично", наказание слишком...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:56
Я вам верю, но ещё больше верю своим глазам и ушам.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:52
А что там смотреть, в основу положено слово "Паразит"!?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:51
Посмотреть бы это видео и только тогда можно будет сделать какие-то выводы и умозаключение. А так...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:51, ред.
Да мну от негодования, привел пример..., первое что на "ум" пришло из Зоологии.
В Ботанике также очень широко представлены паразиты, все головни, плесени, спорыньи это тоже паразиты.
Жесть, кому то крепко насолил Юран, что не стали дожидаться более крепкого словца, по Баркову...))
Рекомендую публике вспомнить или познакомиться с нетленной поэмой Вани Баркова "Лука Мудищев"!)) и вспоминаются почему то строки (если не ошибаюсь)
"Уж нет людей - одни людишки!
Уж нет х...ев, одни х---и---ш---ки!"
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:34, ред.
Мну прочел и в недоумении!?
Неужели такое возможно?
Да это наезд чистейшей воды!
По всей видимости где то Юран высказался о ком то без мата, но....
"Засланный казачок" объявился в нужном месте в нужное время (и стопудово не раз) и состряпал музыкальную видиопорнушку со словом "паразит"! (надеюсь соккер год мне условно не впаяет!?)) Кстати, Юран может смело обжаловать решение КДК РФС, поскольку вышеуказанное слово, за которое Главному тренеру теперь "мотать срок", очень широко употребляется в биологии и более того, у него нет синонима и имеет простое определение: " Паразит это организм, живущий за счет другого". Откройте любой школьный учебник или для студентов. раздел "Зоология"..., "Беспозвоночные"... Даже среди кишечнополостных есть паразиты...
Более того, есть целая наука "Паразитология – это наука о паразитизме как явлении в природе", которая изучает весь комплекс вопросов присущих живым организмам.
v96xhyqw4ydk
v96xhyqw4ydk
вчера в 16:30
Его пример другим наука... Но точно матерное слово было не одно.
Вещий
Вещий
вчера в 16:15
Интересно только вот что... год условно... и какой ни будь ПОЦ где ни будь в подтрибунном помещении услышит от Юрана мат и что тогда будет Юрану????
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:12
А когда начнут комментаторов наказывать за тот бред который они несут?
Включаю трансляцию матча условных Оренбурга с Рубином и пол часа слышу как они разбирают что в Спартаке происходит.
А за крики и возгласы эротического содержания иной раз думаешь футбол я смотрю или порнуху. Особенно Черданцев в этом преуспел, у меня всегда вопрос чем он в коментаторской занимается.
А того же Губерниева вообще от спорта пожизненно отпустить надо без право возвращения.
Конечно наказать Юрана надо, собственно и наказали, но год испытательного срока это вообще, что?
Ещё раз сматерится и на год отстранят?
Если ко всем применят начнут так скоро б... вообще ни футболистов ни тренеров не останется.
Тогда точно лимит на легионеров надо отменять... может к этому и подводят?
drug01
drug01
вчера в 15:54
Это как то необычно слышать! Считаю надо всем встретиться и обсудить
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