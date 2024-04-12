Юран высказался о решении КДК РФС наказать его годом испытательного срока

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил решение КДК РФС назначить ему наказание в виде одного года испытательного срока за мат.
Я немножко шокирован всей этой историей. Дали 50 тысяч штрафа, две игры дисквалификации условно и ещё год условно — за что? За одно матерное слово, вылетевшее на эмоциях? Я признаю, что произнёс его, и извиняюсь за это. Но это даже не было обращение к кому-то лично! Слово-паразит, использованное как междометие. Так и футболисты в пылу борьбы, бывает, ругаются, и вне поля — что же их, казнить за это?
Представьте ситуацию: я после нервной игры иду в раздевалку. И футболисты кипят, и тренеры, понятно, тоже. Мы же должны были как минимум не проиграть «Краснодару», а могли и выиграть. Плюс потеряли из-за тяжёлой травмы основного футболиста — Костю Марадишвили. Естественно, все расстроены. Ведь что такое футбол? Эмоции. Но я же не на стадионе их выплеснул, в присутствии женщин или детей, а в подтрибунном помещении. Просто шёл и сам с собой разговаривал.
Я понимаю, когда дисквалификации выносят на основании записей судей, делегата, инспектора РФС — это официальные лица. Но в моём случае ничего же этого не было. Только какое-то видео с телефона, снятое откуда-то издалека. Так можно теперь за любое слово наказать. Или за пост в соцсетях.
Включаю трансляцию матча условных Оренбурга с Рубином и пол часа слышу как они разбирают что в Спартаке происходит.
А за крики и возгласы эротического содержания иной раз думаешь футбол я смотрю или порнуху. Особенно Черданцев в этом преуспел, у меня всегда вопрос чем он в коментаторской занимается.
А того же Губерниева вообще от спорта пожизненно отпустить надо без право возвращения.
Конечно наказать Юрана надо, собственно и наказали, но год испытательного срока это вообще, что?
Ещё раз сматерится и на год отстранят?
Если ко всем применят начнут так скоро б... вообще ни футболистов ни тренеров не останется.
Тогда точно лимит на легионеров надо отменять... может к этому и подводят?
Включаю трансляцию матча условных Оренбурга с Рубином и пол часа слышу как они разбирают что в Спартаке происходит.
А за крики и возгласы эротического содержания иной раз думаешь футбол я смотрю или порнуху. Особенно Черданцев в этом преуспел, у меня всегда вопрос чем он в коментаторской занимается.
А того же Губерниева вообще от спорта пожизненно отпустить надо без право возвращения.
Конечно наказать Юрана надо, собственно и наказали, но год испытательного срока это вообще, что?
Ещё раз сматерится и на год отстранят?
Если ко всем применят начнут так скоро б... вообще ни футболистов ни тренеров не останется.
Тогда точно лимит на легионеров надо отменять... может к этому и подводят?
Неужели такое возможно?
Да это наезд чистейшей воды!
По всей видимости где то Юран высказался о ком то без мата, но....
"Засланный казачок" объявился в нужном месте в нужное время (и стопудово не раз) и состряпал музыкальную видиопорнушку со словом "паразит"! (надеюсь соккер год мне условно не впаяет!?)) Кстати, Юран может смело обжаловать решение КДК РФС, поскольку вышеуказанное слово, за которое Главному тренеру теперь "мотать срок", очень широко употребляется в биологии и более того, у него нет синонима и имеет простое определение: " Паразит это организм, живущий за счет другого". Откройте любой школьный учебник или для студентов. раздел "Зоология"..., "Беспозвоночные"... Даже среди кишечнополостных есть паразиты...
Более того, есть целая наука "Паразитология – это наука о паразитизме как явлении в природе", которая изучает весь комплекс вопросов присущих живым организмам.
Неужели такое возможно?
Да это наезд чистейшей воды!
По всей видимости где то Юран высказался о ком то без мата, но....
"Засланный казачок" объявился в нужном месте в нужное время (и стопудово не раз) и состряпал музыкальную видиопорнушку со словом "паразит"! (надеюсь соккер год мне условно не впаяет!?)) Кстати, Юран может смело обжаловать решение КДК РФС, поскольку вышеуказанное слово, за которое Главному тренеру теперь "мотать срок", очень широко употребляется в биологии и более того, у него нет синонима и имеет простое определение: " Паразит это организм, живущий за счет другого". Откройте любой школьный учебник или для студентов. раздел "Зоология"..., "Беспозвоночные"... Даже среди кишечнополостных есть паразиты...
Более того, есть целая наука "Паразитология – это наука о паразитизме как явлении в природе", которая изучает весь комплекс вопросов присущих живым организмам.