В Госдуме предложили запретить деятельность спортивных агентов

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков выступил с предложением о запрете деятельности спортивных агентов.
Необходимо ставить запрет о деятельности посреднических организаций. Два клуба между собой могут договориться. Очень сильно сомневаюсь, что условные «Зенит» и ЦСКА не договорятся о переходе игрока без посреднической стороны. Вопрос в том, нужны ли вообще агенты.
Сегодня комитет рассматривает вопрос регулирования деятельности спортивных агентов.
Руководство КС вон не парится, "продали" игрока стоимостью 300 миллионов за 30 миллионов и при этом оформили агентский откат в 100 миллионов))
Тут проще принцип, запретите госденьги тратить на футбол, меда не будет, пчелы сдохнут.
Руководство КС вон не парится, "продали" игрока стоимостью 300 миллионов за 30 миллионов и при этом оформили агентский откат в 100 миллионов))
Тут проще принцип, запретите госденьги тратить на футбол, меда не будет, пчелы сдохнут.