В Госдуме предложили запретить деятельность спортивных агентов

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту выступил с предложением о запрете деятельности спортивных агентов.

Необходимо ставить запрет о деятельности посреднических организаций. Два клуба между собой могут договориться. Очень сильно сомневаюсь, что условные «Зенит» и ЦСКА не договорятся о переходе игрока без посреднической стороны. Вопрос в том, нужны ли вообще агенты.