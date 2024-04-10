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В Госдуме предложили запретить деятельность спортивных агентов

вчера, 11:53

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков выступил с предложением о запрете деятельности спортивных агентов.

Необходимо ставить запрет о деятельности посреднических организаций. Два клуба между собой могут договориться. Очень сильно сомневаюсь, что условные «Зенит» и ЦСКА не договорятся о переходе игрока без посреднической стороны. Вопрос в том, нужны ли вообще агенты.

Сегодня комитет рассматривает вопрос регулирования деятельности спортивных агентов.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 20:56
Всех посредников к чертям. Сами договоримся.
Но вот вопрос: куда потом девать этих "делюг"? Они ж кроме как языком чесать не умеют толком ничего
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 15:04
По той же логике можно и риэлторов запретить, продавец и покупатель вполне могут и сами договориться (и вот этот закон я бы даже отчасти поддержал). Но потом последует запрет любой посреднической деятельности, дальше уголовное преследование за спекуляцию и прочий "совок" со всеми его "прелестями".
Zak11
Zak11
вчера в 12:41
Терюшков опять предлагает очередные, абсолютно неадекватные вещи. Человек, который по сути развалил Химки)
Grabovsky
Grabovsky ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:31
Согласен. Как они могут запретить агентов тех же иностранных игроков. Бред полнейший.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:14
Надо в Госдуму внести законопроект для регулирования деятельности Госдумы - тогда круг замкнется и она сломается всем на радость.... Абсолютно пустое предложение. Как можно запретить человеку быть агентом. Это в принципе НЕВОЗМОЖНО! Агент, посредник, консультант, менеджер игрока... как можно запретить игроку использовать менеджера или пиар-агента? .... лучше бы прямой работой занимались, детским спортом. Бизнес без вас разберется как жить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:01
Очередная серия "пчёлы против мёда", вообще-то у госуправленцев вывод денег через агентов из клубов - самый популярный, можно вспомнить хоть как Газзаев "Аланию" развалил - почти все спонсорские деньги через агентские вывели. То же самое с "Тамбовым" - не платя даже текущим игрокам, руководство все выделенные деньги слило через агентские опять же.

Руководство КС вон не парится, "продали" игрока стоимостью 300 миллионов за 30 миллионов и при этом оформили агентский откат в 100 миллионов))

Тут проще принцип, запретите госденьги тратить на футбол, меда не будет, пчелы сдохнут.
Гость
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