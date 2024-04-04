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В АПЛ могут отменить вычет очков и ввести налог на роскошь

сегодня, 16:29

Клубы Английской Премьер-Лиги рассматривают возможность отмены вычета очков и введения налога на роскошь.

По информации источника, толчком к этому послужили санкции в отношении «Эвертона» и «Ноттингем Форест», что заставило многих чиновников считать правила лиги по прибыли и устойчивому развитию (PSR) не отвечающими поставленным целям.

Представители АПЛ обсуждали радикальную реформу, в июне может пройти голосование за совершенно новую систему. Считается, что 17 из 20 клубов склоняются к серьёзным изменениям. Для принятия нововведений необходимо согласие 14 команд.

Был также рассмотрен вопрос о введении налога на роскошь, согласно которому клубы, тратящие слишком много денег, будут подвергаться финансовому наказанию, которое станет усиливаться по мере увеличения трат. Собранная сумма, которая может исчисляться десятками миллионов, затем будет перераспределяться между командами Премьер-Лиги, соблюдающими правила.

Обсуждался вариант, при котором часть средств может переводиться в чрезвычайный фонд для оказания помощи клубам Английской футбольной лиги (АФЛ), имеющим серьёзные финансовые проблемы.

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 17:32
Есть только одна проблема в этом - никакие шейхские клубы и так не подпадут под этот закон, потому что все обвешаны липовыми контрактами с компаниями из своей страны (нужно понимать, что ДЕ ФАКТО ПСЖ и МС принадлежат государствам (практически, их руководителям, т.к. там абсолютные монархии), и соответственно на них могут повесить сколько угодно контрактов просто с другими компаниями из этих стран).

Т.е. если им нужно будет подписать завтра, я не знаю, весь состав "Байера" за миллиард, то завтра же у них появится новый спонсор "Ну Точно Не Кампания Шейха Мансура Инкорпорейтед" и положит им выплаты в миллиард в год за рекламу верблюжьих бегов на футболках их молодёжки.

И опять страдать будет только "Ноттингем Форест" или иной клуб, который ведёт честный бизнес, а не просто вбрасывает нефтяные миллиарды через спонсоров и потом рисует мега доходность в отчётах формальную.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 16:55
Ну это кстати нормальный подход, трясти богатых и раздавать тем, кто соблюдает правила. Главное чтобы это не коснулось таких клубов как Эвертон.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:48, ред.
Когда дело дошло до Сити налог решили ввести
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:42
Надо полагать эта мысль пришла в голову кому то из системы Ноттингем Фореста, то есть - "отнимать и богатых и раздавать бедным" , ведь как известно - "всё новое это хорошо забытое старое"...)
LOpp
LOpp
сегодня в 16:37
т.е. когда наказывали Эвертон, то отбирали у них очки, а МанСити отделается налогом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:34
Ну вот, наконец-то, Боэли и шейхи смогут расчехлить свои кошельки) Хотя шейхам это даже не надо, они и так обвешаны бесконечными аффилированными контрактами.
Гость
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