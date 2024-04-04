В АПЛ могут отменить вычет очков и ввести налог на роскошь

Клубы Английской Премьер-Лиги рассматривают возможность отмены вычета очков и введения налога на роскошь.
По информации источника, толчком к этому послужили санкции в отношении «Эвертона» и «Ноттингем Форест», что заставило многих чиновников считать правила лиги по прибыли и устойчивому развитию (PSR) не отвечающими поставленным целям.
Представители АПЛ обсуждали радикальную реформу, в июне может пройти голосование за совершенно новую систему. Считается, что 17 из 20 клубов склоняются к серьёзным изменениям. Для принятия нововведений необходимо согласие 14 команд.
Был также рассмотрен вопрос о введении налога на роскошь, согласно которому клубы, тратящие слишком много денег, будут подвергаться финансовому наказанию, которое станет усиливаться по мере увеличения трат. Собранная сумма, которая может исчисляться десятками миллионов, затем будет перераспределяться между командами Премьер-Лиги, соблюдающими правила.
Обсуждался вариант, при котором часть средств может переводиться в чрезвычайный фонд для оказания помощи клубам Английской футбольной лиги (АФЛ), имеющим серьёзные финансовые проблемы.
Т.е. если им нужно будет подписать завтра, я не знаю, весь состав "Байера" за миллиард, то завтра же у них появится новый спонсор "Ну Точно Не Кампания Шейха Мансура Инкорпорейтед" и положит им выплаты в миллиард в год за рекламу верблюжьих бегов на футболках их молодёжки.
И опять страдать будет только "Ноттингем Форест" или иной клуб, который ведёт честный бизнес, а не просто вбрасывает нефтяные миллиарды через спонсоров и потом рисует мега доходность в отчётах формальную.
Т.е. если им нужно будет подписать завтра, я не знаю, весь состав "Байера" за миллиард, то завтра же у них появится новый спонсор "Ну Точно Не Кампания Шейха Мансура Инкорпорейтед" и положит им выплаты в миллиард в год за рекламу верблюжьих бегов на футболках их молодёжки.
И опять страдать будет только "Ноттингем Форест" или иной клуб, который ведёт честный бизнес, а не просто вбрасывает нефтяные миллиарды через спонсоров и потом рисует мега доходность в отчётах формальную.