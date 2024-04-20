«Рубин» с «Локомотивом» разыграли ничью в РПЛ

«Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 25-го тура РПЛ со счётом 1:1.
За казанский клуб забил Валентин Вада на 21-й минуте.
В составе москвичей гол на 43-й минуте на свой счёт записал Дмитрий Баринов.
На 78-й минуте красную карточку получил игрок команды-хозяйки Рустамьон Ашурматов.
По итогу матча «Рубин» остаётся на 9-й строчке, а «Локомотив» поднимается на 4-е место.
Че тут еще скажешь при ничьей? Удаление? Я не видел там красную, я видел там желтую. Но судья большой, ему видней.
Рубин, с днем рождения! 66 лет Казанскому клубу. Увы, не победили в такой день
Че тут еще скажешь при ничьей? Удаление? Я не видел там красную, я видел там желтую. Но судья большой, ему видней.
Рубин, с днем рождения! 66 лет Казанскому клубу. Увы, не победили в такой день