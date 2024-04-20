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«Рубин» с «Локомотивом» разыграли ничью в РПЛ

сегодня, 15:58
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 25-го тура РПЛ со счётом 1:1.

За казанский клуб забил Валентин Вада на 21-й минуте.

В составе москвичей гол на 43-й минуте на свой счёт записал Дмитрий Баринов.

На 78-й минуте красную карточку получил игрок команды-хозяйки Рустамьон Ашурматов.

По итогу матча «Рубин» остаётся на 9-й строчке, а «Локомотив» поднимается на 4-е место.

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Все комментарии
Attaccante_22
Attaccante_22 ответ chromage (раскрыть)
сегодня в 18:23
Там не было грубой игры. Это не смешно это справедливо. Вот она и восторжествовала.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:22
Рубиновых с Днюхой и ничьей!
Казанцы старались порадовать своих болельщиков но.... не сегодня!
chromage
chromage ответ Attaccante_22 (раскрыть)
сегодня в 18:20
Т.е. удалять одного игрока за грубую игру другого? ) Ну это вообще смешно было бы.
Attaccante_22
Attaccante_22 ответ chromage (раскрыть)
сегодня в 17:39
А дать кк Грицаенко, когда Глушенков с центра поля убегает ему тоже вероисповедание не позволяет?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:22
Валя Вада , кто это?
от себя добавлю
от себя добавлю
сегодня в 17:21
Тенденция, чем ближе окончание турнира 23/24, тем больше судейство рпл ошибается. Появляются двойные стандарты за одно и тоже нарушение. Очень хотелось бы верить, что члены рфс бонально ошибаются 😂😂😂
lotsman
lotsman
сегодня в 17:17
Рубин по игре был лучше Локомотива. Гол забили очень красиво. Даку на дриблинге ушёл от троих, проткнул мяч и Вада замкнул этот проход. И хотя не было Рахимова, были дисквалифицированы Вуячич и Иву, Ашурматов получил красную, казанцы выглядели гораздо лучше.
Сп62
Сп62
сегодня в 16:46
В первом тайме Кукуляк вообще не свистел при явных фолах, причём в обе стороны. В втором тайме был явный уклон в сторону Локомотива. Мажичу надо делать выводы. Такое судейство нам не нужно.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:22
Поделили очки и разошлись. Рубин ,с праздником !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:11
Локо бесспорно провалил весну...
8 официальных игр - 1 победа....
Что для столь амбиционной московской команды завсегда претендующей на медали - непозволительная роскошь...
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 16:09
Локомотив не ходит по рельсам – какая там еще бронза?
chromage
chromage
сегодня в 16:06
Судейство конечно дикое днище было. Я такого не припомню так сразу. Взять свою 5 точку дойти до монитора и посмотреть момент удаления - ему что вероисповедание запрещает или что? )))
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 16:02, ред.
Бодрая игра, запомнилась дриблингом Рубиновцев на флангах. Результат в целом по игре.
Че тут еще скажешь при ничьей? Удаление? Я не видел там красную, я видел там желтую. Но судья большой, ему видней.
Рубин, с днем рождения! 66 лет Казанскому клубу. Увы, не победили в такой день
nubom
nubom
сегодня в 16:00
Я бы дилетанта на Варе уволил с работы без пособия…
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