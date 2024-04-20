«Рубин» с «Локомотивом» разыграли ничью в РПЛ

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сегодня, 15:58

«Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 25-го тура РПЛ со счётом 1:1.

За казанский клуб забил на 21-й минуте.

В составе москвичей гол на 43-й минуте на свой счёт записал .

На 78-й минуте красную карточку получил игрок команды-хозяйки .

По итогу матча «Рубин» остаётся на 9-й строчке, а «Локомотив» поднимается на 4-е место.