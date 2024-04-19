«Краснодар» одержал победу над «Факелом» в матче РПЛ

«Краснодар» обыграл «Факел» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).
Счёт на 60-й минуте открыл Виктор Са. Вторым забитым мячом отметился Джон Кордоба на 86-й.
«Краснодар» занимает 2-е место в чемпионате России, команда набрала 46 очков. «Факел» с 26 баллами находится на 11-й позиции.
Сегодня сбылись слова Мусаева, которые он сказал в после встречи с Зенитом, дословно: "Я хочу, чтобы мы всегда играли так, как играли первый тайм с Зенитом". Сегодня Быки выглядели уверенно, выглядели фаворитом, не было ни одной проблемной зоны, ни одной ключевой ошибки. Даже Кайо играл уверенно и надежно, как в начале осени (а он с тех пор не играл из-за травмы). В моменте, когда Кайо получил желтую, я считаю, что судья ошибся, показав карточку. На повторе хорошо видно, что опорная нога просто поехала и он по сути ничего вообще не мог сделать, чтобы не сфолить, он падал.
Уверенная, заслуженная победа. Вперед, Быки!
Сегодня сбылись слова Мусаева, которые он сказал в после встречи с Зенитом, дословно: "Я хочу, чтобы мы всегда играли так, как играли первый тайм с Зенитом". Сегодня Быки выглядели уверенно, выглядели фаворитом, не было ни одной проблемной зоны, ни одной ключевой ошибки. Даже Кайо играл уверенно и надежно, как в начале осени (а он с тех пор не играл из-за травмы). В моменте, когда Кайо получил желтую, я считаю, что судья ошибся, показав карточку. На повторе хорошо видно, что опорная нога просто поехала и он по сути ничего вообще не мог сделать, чтобы не сфолить, он падал.
Уверенная, заслуженная победа. Вперед, Быки!