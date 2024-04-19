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«Краснодар» одержал победу над «Факелом» в матче РПЛ

сегодня, 20:59
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Факел» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).

Счёт на 60-й минуте открыл Виктор Са. Вторым забитым мячом отметился Джон Кордоба на 86-й.

«Краснодар» занимает 2-е место в чемпионате России, команда набрала 46 очков. «Факел» с 26 баллами находится на 11-й позиции.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 23:00
Воронежу удачи!
lotsman
lotsman
сегодня в 22:32
Молодцы. Зениту надо побеждать Оренбург чтобы удержать отрыв.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 22:14
Вымучили!..
Slepowron
Slepowron
сегодня в 22:08
Классный матч. Главное все бились - это было видно. Я за такую игру
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 22:06
Кордоба заслужил гол, 4 возможности упустил
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 22:03
С победой, Быки!!!
Интерес
Интерес
сегодня в 21:58
Второе итоговое место в кармане.
q3zk77x3h239
q3zk77x3h239
сегодня в 21:24
Всё идёт по плану. Будем ждать борьбу в таблице
За адекватность
За адекватность
сегодня в 21:11
Победа по игре. при том что еще и моментов загубили предостаточно. Кордоба конечно, скажем так, главный забиватель, но и наверное главный губитель моментов по ходу сезона. Понравился Виктор Са сегодня, надеюсь будет продолжать играть в таком же духе. В общем болельщиков "Краснодара" с победой, Виктора Са с дебютным голом, который стал еще и 1000-м для команды, "Факелу" удачи в следующих матчах, команда с такими болельщиками должна играть в РПЛ. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 21:09, ред.
Быки все больше становятся похожи сами на себя. При Ивиче фланги были БОЛЕЕ ЧЕМ бесполезными, мяч катался чаще между защитниками, неуверенная опорная зона. При Мусаеве фланги заиграли, одно назначение Виктора Са игроком матча чего стоит. Волков выведен из состава за плохую игру весной, зачем Ивич его выводил? Зачем его в сборную вызывали? Зато мы видим Олусегуна на позиции Волкова, на правом защитнике, который не только как раньше, показывал себя на флангах атаки, но и на правом фланге в обороне прекрасно себя проявляет.

Сегодня сбылись слова Мусаева, которые он сказал в после встречи с Зенитом, дословно: "Я хочу, чтобы мы всегда играли так, как играли первый тайм с Зенитом". Сегодня Быки выглядели уверенно, выглядели фаворитом, не было ни одной проблемной зоны, ни одной ключевой ошибки. Даже Кайо играл уверенно и надежно, как в начале осени (а он с тех пор не играл из-за травмы). В моменте, когда Кайо получил желтую, я считаю, что судья ошибся, показав карточку. На повторе хорошо видно, что опорная нога просто поехала и он по сути ничего вообще не мог сделать, чтобы не сфолить, он падал.

Уверенная, заслуженная победа. Вперед, Быки!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:09, ред.
Так как по вполне понятным причинам (чтобы не отстали от "Зенита") болел за "Краснодар", после первого забитого мяча "попросил" хозяев поля не успокаиваться и продолжать атаковать. Услышали меня и забили второй мяч, пропустив по моей просьбе всего одну опасную контратаку.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 21:06
визуально заслужила
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:04
Первая победа над Факелом....за историю встреч....
С почином...
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