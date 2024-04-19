«Рома» переиграла «Милан» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы

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сегодня, 00:00

«Рома» одержала победу над «Миланом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (2:1).

На 12-й минуте счёт открыл Джанлука Манчини. Удвоил преимущество римской команды Пауло Дибала на 22-й. На 31-й красную карточку получил защитник хозяев поля Мехмет Челик. Маттео Габбиа на 86-й забил единственный гол в составе миланцев.

По сумме двух игр «Рома» победила со счётом 3:1 и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Байером».