«Рома» переиграла «Милан» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы

«Рома» одержала победу над «Миланом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (2:1).
На 12-й минуте счёт открыл Джанлука Манчини. Удвоил преимущество римской команды Пауло Дибала на 22-й. На 31-й красную карточку получил защитник хозяев поля Мехмет Челик. Маттео Габбиа на 86-й забил единственный гол в составе миланцев.
По сумме двух игр «Рома» победила со счётом 3:1 и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Байером».
и сходу опровергну одну из главных мантру Особенного
что Ромой можно выстраиваться только в три защитника.
и Де Росси прав.
с 4 защитниками у Ромы больше атакующих игроков.
и здорово, что ДДР вовсе не догматик в тактике.
легко переключается туда-обратно, если первая модуль не сработает.
Владельцы просто обязаны предложит ДДР большой контракт.
Свой вожак волков в родном Клубе!
и сходу опровергну одну из главных мантру Особенного
что Ромой можно выстраиваться только в три защитника.
и Де Росси прав.
с 4 защитниками у Ромы больше атакующих игроков.
и здорово, что ДДР вовсе не догматик в тактике.
легко переключается туда-обратно, если первая модуль не сработает.
Владельцы просто обязаны предложит ДДР большой контракт.
Свой вожак волков в родном Клубе!