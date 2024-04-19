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«Рома» переиграла «Милан» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы

сегодня, 00:00
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Рома» одержала победу над «Миланом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (2:1).

На 12-й минуте счёт открыл Джанлука Манчини. Удвоил преимущество римской команды Пауло Дибала на 22-й. На 31-й красную карточку получил защитник хозяев поля Мехмет Челик. Маттео Габбиа на 86-й забил единственный гол в составе миланцев.

По сумме двух игр «Рома» победила со счётом 3:1 и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Байером».

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Рома» в соцсети «X»
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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:49
Рома хочет в ЛЧ через форточку.
Правда есть Байер на пути.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:41
все это стилистическое богатство Де Росси заключил в 4-3-2-1..
и сходу опровергну одну из главных мантру Особенного
что Ромой можно выстраиваться только в три защитника.
и Де Росси прав.
с 4 защитниками у Ромы больше атакующих игроков.
и здорово, что ДДР вовсе не догматик в тактике.
легко переключается туда-обратно, если первая модуль не сработает.
Владельцы просто обязаны предложит ДДР большой контракт.
Свой вожак волков в родном Клубе!
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 00:23
Молодцы римляне!
Альфи
Альфи
сегодня в 00:11
Грацие РОМА!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:09
Рома без «особенного» ожила. Де Росси явно лучше выстроил игру.
Reneg
Reneg
сегодня в 00:07
Занесенный чемодан не помог Милану
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:05
Де Росси удивляет может и замахнуться на ле
Attaccante_22
Attaccante_22
сегодня в 00:02
Это просто позорище.
Я очень надеюсь, что итальянские эксперты, источники окажутся правы, что это судьбоносный матч для лысого физрука.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:02
Даже удаление не помогло Милану...
Рома убрали автобусника моура и команда заиграла!))
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