Диогу Жота выбыл на две недели из-за травмы

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вчера, 17:25

Нападающий «Ливерпуля» получил травму в матче АПЛ против «Фулхэма» (3:1).

На сегодняшней пресс-конференции главный тренер «красных» сообщил, что из-за повреждения португалец будет отсутствовать две недели.