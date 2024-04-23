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Диогу Жота выбыл на две недели из-за травмы

вчера, 17:25

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота получил травму в матче АПЛ против «Фулхэма» (3:1).

На сегодняшней пресс-конференции главный тренер «красных» Юрген Клопп сообщил, что из-за повреждения португалец будет отсутствовать две недели.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:26
что такое не везёт и как с этим бороться......
Здоровья Диого!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:06
Замучили Жоту травмы в этом сезоне.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:51
здоровья и скорейшего выздоровления, Диегу!
реально в таком ключевом отрезке сезона у Ливерпуля постоянно посыпались травмы. 2024 год неудачный.
в зимой игрок Брентфорда сломал Жоту, скоро выбыли Салах и Собослаи.
Трент вернулся и опять отлетел. были еще Алиссон, Джонс.
почти все вернулись в строй, и вот Жота снова в лазарете.
проиграли в кубках, евролиге, есть еще шанс в чемпионате.
и Ливерпуль даже при таком количестве травм в лидерах! чего не сказать о МЮ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:38
обидно.
но это было ожидаемо. плотный график и нагрузки, и с проблемы с здоровьей
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