Диогу Жота выбыл на две недели из-за травмы

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота получил травму в матче АПЛ против «Фулхэма» (3:1).
На сегодняшней пресс-конференции главный тренер «красных» Юрген Клопп сообщил, что из-за повреждения португалец будет отсутствовать две недели.
Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота получил травму в матче АПЛ против «Фулхэма» (3:1).
На сегодняшней пресс-конференции главный тренер «красных» Юрген Клопп сообщил, что из-за повреждения португалец будет отсутствовать две недели.
Здоровья Диого!
Здоровья Диого!
реально в таком ключевом отрезке сезона у Ливерпуля постоянно посыпались травмы. 2024 год неудачный.
в зимой игрок Брентфорда сломал Жоту, скоро выбыли Салах и Собослаи.
Трент вернулся и опять отлетел. были еще Алиссон, Джонс.
почти все вернулись в строй, и вот Жота снова в лазарете.
проиграли в кубках, евролиге, есть еще шанс в чемпионате.
и Ливерпуль даже при таком количестве травм в лидерах! чего не сказать о МЮ.
реально в таком ключевом отрезке сезона у Ливерпуля постоянно посыпались травмы. 2024 год неудачный.
в зимой игрок Брентфорда сломал Жоту, скоро выбыли Салах и Собослаи.
Трент вернулся и опять отлетел. были еще Алиссон, Джонс.
почти все вернулись в строй, и вот Жота снова в лазарете.
проиграли в кубках, евролиге, есть еще шанс в чемпионате.
и Ливерпуль даже при таком количестве травм в лидерах! чего не сказать о МЮ.
но это было ожидаемо. плотный график и нагрузки, и с проблемы с здоровьей
но это было ожидаемо. плотный график и нагрузки, и с проблемы с здоровьей