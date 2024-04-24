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Карлос Тевес попал в больницу из-за болей в груди

вчера, 10:35

Главный тренер «Индепендьенте» Карлос Тевес поступил в больницу из-за болей в груди.

Специалисту провели первые обследования, результаты которых оказались удовлетворительными. Наставник команды будет находиться в медицинском учреждении в качестве меры предосторожности до тех пор, пока все обследования не будут завершены.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 17:16
Великий игрок, жаль что в угоду распиаренному коротышке его убрали из сборной, тогда бы Аргентина и без судей стала бы, ЧМ
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:52
здоровья!
всем!
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:18
Можно вспомнить знаменитых советских артистов прошлого- Копеляна и Симонова, которым, тоже, первонально были поставлены неправильные диагнозы, что привело к трагической гибели обоих.
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 12:16
Карлос Тевес был силачом - должен справиться. Удачи!
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:11, ред.
Да да да..... И это далеко не единичный случай подобных ошибок((( Даже бывает, что врачи сами убивают пациентов из-за неправильного диагноза... Назначают лечение, которое просто противопоказано в конкретном случае.
Знаю о таких случаях не понаслышке
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:31, ред.
А Вы вспомните, как, катастрофически ошиблись с диагнозом О.Янковского, когда, первоначально, ему была поставлена неврaлгия, потом проблемы с сердцем, а в результате- оказалась онкология... А время было, непоправимо упущено.

Тевесу желаю- скорейшего выздоравления и без врачебных ошибок!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:13
Раз первичное обследование ничего не показало, то навряд ли...
Они бы сразу сердце проверили
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:49
Или инфаркт, или что-то с легкими.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:37
Невралгия?
Здоровья Карлитосу!!
Гость
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