Карлос Тевес попал в больницу из-за болей в груди

Главный тренер «Индепендьенте» Карлос Тевес поступил в больницу из-за болей в груди.
Специалисту провели первые обследования, результаты которых оказались удовлетворительными. Наставник команды будет находиться в медицинском учреждении в качестве меры предосторожности до тех пор, пока все обследования не будут завершены.
всем!
всем!
Знаю о таких случаях не понаслышке
Знаю о таких случаях не понаслышке
Тевесу желаю- скорейшего выздоравления и без врачебных ошибок!!!
Тевесу желаю- скорейшего выздоравления и без врачебных ошибок!!!
Они бы сразу сердце проверили
Они бы сразу сердце проверили
Здоровья Карлитосу!!
Здоровья Карлитосу!!