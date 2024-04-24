Карлос Тевес попал в больницу из-за болей в груди

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вчера, 10:35

Главный тренер «Индепендьенте» поступил в больницу из-за болей в груди.

Специалисту провели первые обследования, результаты которых оказались удовлетворительными. Наставник команды будет находиться в медицинском учреждении в качестве меры предосторожности до тех пор, пока все обследования не будут завершены.