Семак рассказал, почему Дуглас Сантос пропустил матч с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» ответил на вопрос о причинах отсутствия защитника в матче РПЛ против «Рубина» (0:2).

Что касается Дугласа, он не принимал участие в игре по медицинским показаниям. Что касается Педро, в предыдущем матче он сыграл не так активно, как нам хотелось бы. Этот матч на этой позиции играл Андрей Мостовой. По поводу Артура, он большой объем работы делал в предыдущем матче, и Мантуан вышел неплохо. И на этой позиции мы решили дать возможность Густаво начать матч в стартовом составе. Он это право заслужил.