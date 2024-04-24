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Семак рассказал, почему Дуглас Сантос пропустил матч с «Рубином»

вчера, 23:40

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о причинах отсутствия защитника Дугласа Сантоса в матче РПЛ против «Рубина» (0:2).

Что касается Дугласа, он не принимал участие в игре по медицинским показаниям. Что касается Педро, в предыдущем матче он сыграл не так активно, как нам хотелось бы. Этот матч на этой позиции играл Андрей Мостовой. По поводу Артура, он большой объем работы делал в предыдущем матче, и Мантуан вышел неплохо. И на этой позиции мы решили дать возможность Густаво начать матч в стартовом составе. Он это право заслужил.

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Все комментарии
СлаваРоссиев
СлаваРоссиев
сегодня в 00:47, ред.
Дуглас лучший в РПЛ игрок на своей позиции, конечно это потеря для Зенита. Рубин в 2009г. Барсу выигрывал, но это никак не помешало Барсе взять кубок ЛЧ. Этот проигрыш для Зенита будет мотивацией для следующих игр.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:45
Как ни крути но 0-2
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:48
Что с ним, что без него . На итоговый счёт это бы никак не повлияло .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:47
пошли отмазки
Гость
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