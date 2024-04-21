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В «Ростове» объяснили замену Песьякова в игре со «Спартаком»

вчера, 23:23
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 5Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, почему «желто-синие» заменили голкипера Сергея Песьякова во втором тайме матча РПЛ со «Спартаком» (1:5).

Песьяков почувствовал боль в конце первого тайма. Хотели поменять его в перерыве, но в тот момент нога болела не сильно. Потом гематома развилась, в начале второго тайма он почувствовал боль. В раздевалке вся команда его поддержала.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 00:16
В разгроме ростовчан виноваты Песьяков и Кафанов. Первый начал косячить еще в первом тайме, а второй не заменял его до последнего. И причем тут нога если плохому танцору мешают другие части тела))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:08, ред.
Почему же тогда замена Песьякова произошла после чудовищной ошибки, а не до неё ?
Обратил внимание, что всю игру у голкипера было какое - то испуганное лицо, как - будто он боялся совершить ошибку. А раз боишься, обязательно совершишь.
Касательно других моментов в матче. Пора заканчивать эксперименты с розыгрышем мяча между вратарём и защитниками. Если не умеете этого делать, какого хрена продолжаете пасовать. Причём пас следует игроку, который находится под давлением соперника. Что за мода пошла, насмотрелись, что происходит в зарубежных чемпионатах, и решили повторить ? Не надо.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:01
Все таки Спартак непредсказуемый клуб! С победой КБ
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:49
Он понял что дело пахнет разгромом и подставил своего коллегу!
Гость
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