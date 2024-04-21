В «Ростове» объяснили замену Песьякова в игре со «Спартаком»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, почему «желто-синие» заменили голкипера Сергея Песьякова во втором тайме матча РПЛ со «Спартаком» (1:5).
Песьяков почувствовал боль в конце первого тайма. Хотели поменять его в перерыве, но в тот момент нога болела не сильно. Потом гематома развилась, в начале второго тайма он почувствовал боль. В раздевалке вся команда его поддержала.
Обратил внимание, что всю игру у голкипера было какое - то испуганное лицо, как - будто он боялся совершить ошибку. А раз боишься, обязательно совершишь.
Касательно других моментов в матче. Пора заканчивать эксперименты с розыгрышем мяча между вратарём и защитниками. Если не умеете этого делать, какого хрена продолжаете пасовать. Причём пас следует игроку, который находится под давлением соперника. Что за мода пошла, насмотрелись, что происходит в зарубежных чемпионатах, и решили повторить ? Не надо.
Обратил внимание, что всю игру у голкипера было какое - то испуганное лицо, как - будто он боялся совершить ошибку. А раз боишься, обязательно совершишь.
Касательно других моментов в матче. Пора заканчивать эксперименты с розыгрышем мяча между вратарём и защитниками. Если не умеете этого делать, какого хрена продолжаете пасовать. Причём пас следует игроку, который находится под давлением соперника. Что за мода пошла, насмотрелись, что происходит в зарубежных чемпионатах, и решили повторить ? Не надо.