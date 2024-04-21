В «Ростове» объяснили замену Песьякова в игре со «Спартаком»

Тренер вратарей «Ростова» рассказал, почему «желто-синие» заменили голкипера во втором тайме матча РПЛ со «Спартаком» (1:5).

Песьяков почувствовал боль в конце первого тайма. Хотели поменять его в перерыве, но в тот момент нога болела не сильно. Потом гематома развилась, в начале второго тайма он почувствовал боль. В раздевалке вся команда его поддержала.